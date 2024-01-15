雲林海線立委失守 劉建國：未即時反抹黑

劉建國指民進黨面對抹黑、認知作戰，應有更積極的應變能力，才能讓選戰打得順利。（記者林旻臻攝）

2024/01/15 05:30

〔記者林旻臻／雲林報導〕下屆區域立委選舉結果揭曉，雲林縣山、海線由民進黨、國民黨各佔一席。民進黨立委劉建國認為，蘇治芬連任失利，導致綠營缺少重要一席，是個警訊；國民黨雲林縣長張麗善則說，立委席次藍綠平衡，會努力為民發聲。

張麗善：藍綠平衡 會為民發聲

劉建國挑戰五連霸成功，昨日從斗六展開謝票行程，有民眾注意到劉十三日宣布當選沒有放鞭炮。劉建國回應，蘇治芬委員長期為對雲林貢獻良多，鄉親都很清楚，卻沒能挺過這次的抹黑，實在沒必要慶祝。

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劉建國認為，民進黨選戰過程面對抹黑、認知作戰，應有更積極的應變能力，即時回應，才能讓選戰打得順利，加上民進黨執政這八年，做了很多事情，整體宣傳效果連綠營支持者都不是很清楚內容，這部分還有很大的改善空間。

海線民眾需求 劉願全力服務

劉建國表示，未來若民眾告知海線需求，他一樣會努力完成，例如過去濁水溪沙塵暴整治，出海口麥寮就位於海線地區，一直到山線的崙背、二崙、西螺等，選民服務不會有任何區域限制，只要海線百姓有期待，他就會負起責任去爭取，全力服務。

雲林海線立委由國民黨徵召的虎尾鎮長丁學忠當選，張麗善說，這是濁水溪以南唯一藍營區域立委，藍營區域加上政黨票共拿下五十二席立委，未來在立法院可以平衡一下，國民黨一定傾全力站在民意的立場，為民發聲、爭取權益，縣府也會盤點目前需要立法院協助的立法、修法，或必須盡力改善與提升的部分，希望大家分工合作、群策群力，立委在中央為雲林爭取，地方政府也會盡責。

2024立委選舉

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