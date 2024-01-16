虎尾鎮長四月底前補選 代表會主席參選

虎尾鎮長補選要在4月底前完成，現任鎮長、立委當選人丁學忠（左）強力推薦虎尾鎮代會主席林嘉弘（右）。（記者黃淑莉攝）

2024/01/16 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕虎尾鎮長丁學忠當選立委，二月一日將宣誓就職，依「地方制度法」規定須在三個月完成補選，即四月底前完成。虎尾鎮代表會主席林嘉弘昨天率先宣布參選，他強調，將會延續丁學忠任用政策及建設，讓虎尾再躍進；民進黨雲林縣黨部主委林金忠強調，民進黨不會缺席，目前正徵詢人選中。

林嘉弘獲丁學忠、鎮代支持

林嘉弘昨天在丁學忠及多位鎮代、里長陪同下召開記者會，宣布參選虎尾鎮長補選。林嘉弘指出，虎尾是他的家鄉，從警廿多年，因對調解工作有興趣，到調解會擔任秘書六年，上屆投入鎮民代表選舉，當選又獲支持擔任主席，已擔任代表會主席五年多，跑遍虎尾廿九里、各聚落傾聽民意，為民服務及爭取建設經費，了解虎尾各地需求，對公所每一課室業務也很熟悉，若能當選鎮長可以無縫接軌，延續丁學忠任內推動的政策、正在執行的計畫及建設案，在許多好友勸進、鼓勵下，決定參選，也會全力以赴。

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將延續丁任內計畫及建設案

林嘉弘表示，未來他會與縣長張麗善、立委丁學忠等人配合，為虎尾爭取更多建設，打造虎尾成為宜居、幸福、安全、永續的城鎮。

民進黨縣黨部：不會缺席 徵詢人選中

丁學忠指出，林嘉弘擔任主席以來監督鎮政，與鎮代們支持公所推動的政策及建設，讓公所在社會福利、各項建設順利推動，且他勤跑基層與地方互動良好、了解地方需求，他強力推薦林嘉弘，也相信林一定能做好鎮長職務，讓虎尾再大躍進。

虎尾鎮里長聯誼會長、三合里長林坤泉昨天代表與會多位里長表示，林嘉弘主席這幾年努力、用心大家有目共睹，全力支持他參選，創造虎尾第二波繁榮。

林金忠強調，虎尾鎮長補選民進黨一定推派人選，正在徵詢中，不會缺席。

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