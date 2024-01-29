麥寮代理鄉長邱良閱就職 外傳這3人有意投入補選

麥寮鄉公所主秘劉承憲（左）、雲林縣政府機要祕書張庭魁（中），監交印信給邱良閱。（記者林旻臻攝）

2024/01/29 15:46

〔記者林旻臻／雲林報導〕原雲林縣麥寮鄉長蔡長昆因2022年九合一大選期間涉及賄選，遭台南高分院判決當選無效定讞，縣府指派前雲林肉品市場副總經理邱良閱代理鄉長，今日舉行宣誓就職及交接典禮，由雲林縣政府機要祕書張庭魁、麥寮鄉公所主秘劉承憲監交印信給邱良閱。

邱良閱表示，過去他曾擔任時任立委張嘉郡的祕書，麥寮也是服務地區之一，曾受過許多地方人士指導，這段期間會與地方密切配合，全力推動麥寮政務發展。

至於鄉長補選，目前暫定於4月13日辦理，外傳民進黨前鄉長許忠富、前縣議員許志豪、現任縣議員許留賓，皆有意參選，許志豪與許留賓也曾是民進黨員，3人已開始勤走基層。

許志豪指出，他收到許多鄉親勸進，徵詢各方意見後，這次應該會再次參選。

許留賓則表示，麥寮鄉的事就由麥寮鄉親決定，他將參加麥寮鄉鄉長補選，給鄉親多一個選擇，他會以服務鄉親為優先，敢為鄉親發聲爭取福利，「鄉親的代誌，我來走從」。

許忠富同樣在臉書上表態似乎有意參選，提到麥寮是他從政服務的起點也是終點，如今正在逐步改變，朝更好的方向邁進，他也將用全心的體悟，將人生最後的政治舞台奉獻給麥寮鄉，懇請鄉親賜予他服務的機會。

麥寮鄉第19屆代理鄉長宣誓就職及交接典禮今日舉行。（記者林旻臻攝）

前雲林縣議員許志豪收到許多支持者勸進，表示應會投入麥寮鄉長補選。（擷圖自許志豪臉書）

現任雲林縣議員許留賓表示，將參加麥寮鄉鄉長補選，給鄉親多一個選擇。（擷圖自許留賓臉書）

前麥寮鄉長許忠富在臉書表示，懇請鄉親賜予他服務的機會，似乎暗示有意投入麥寮鄉長補選。（擷圖自許忠富臉書）

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