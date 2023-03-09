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    涉綠能弊案！ 雲林縣議會議長沈宗隆等5人聲押

    雲林縣議會議長沈宗隆涉入綠能業者達德集團行賄案，被檢方搜索約談聲押。（資料照，記者詹士弘攝）

    雲林縣議會議長沈宗隆涉入綠能業者達德集團行賄案，被檢方搜索約談聲押。（資料照，記者詹士弘攝）

    2023/03/09 12:26

    首次上稿 11:22
    更新時間 12:26（新增照片）

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林地檢署偵辦達德集團涉嫌行賄案，昨天（8日）晚上兵分多路搜索雲林縣議會、議長沈宗隆及議員王又民、許留賓、黃文祥及達德公司等人住家、辦公室等21處，約談沈宗隆等27人，許留賓、黃文祥等人訊後今天（9日）交保，沈宗隆、王又民及1名達德高階主管、2名議員助理等5人向法院聲請羈押。

    雲林地檢署指出，達德集團在2020年間準備在雲林縣內設立風機發電，因地方人士、議會部分議員反對，向縣政府申請相關公文、建照、使照時也不如預期順利，該集團為排除上開困難，尋求沈宗隆、王又民、黃文祥及許留賓的支持，透過下包廠商、白手套，以工程款夾帶賄款的方式，交付、收受共計2600餘萬元。

    檢方指出，沈宗隆及3位議員涉嫌協助達德集團取得相關公文，利用對縣政府質詢、監督之權力，施壓縣府官員，甚至修改自治條例法規以期能順利為達德集團取得相關建造、使照。

    雲林地檢署檢察官蕭仕庸、施家榮、蔡少勳昨天指揮彰化調查站、雲林縣調查站及廉政署中部地區調查組，昨天同步搜索達德集團及其下包商、雲林縣議會及沈宗隆等4人住處、服務處共21處，查扣手機、現金、簿冊及相關資料及約談沈宗隆等27人。

    檢方指出，訊後依違反貪污治罪條例、商業會計法等重大罪嫌，許留賓、黃文祥及達德集團王姓董事長等5人，以100萬至15萬元不等交保候傳；沈宗隆、王又民及1達德高階主管、2名議員助理等5人向法院聲請羈押。

    雲林縣議員王又民（左）涉入綠能業者達德集團行賄案，被檢方搜索約談聲押。（資料照，記者林國賢攝）

    雲林縣議員王又民（左）涉入綠能業者達德集團行賄案，被檢方搜索約談聲押。（資料照，記者林國賢攝）

    達德能源集團在雲林縣推動允能離岸風場，圖為允能風場風機。（資料照）

    達德能源集團在雲林縣推動允能離岸風場，圖為允能風場風機。（資料照）

    達德公司在雲林外海的離岸風機。（資料照）

    達德公司在雲林外海的離岸風機。（資料照）

    雲林地檢署偵辦綠能公司行賄案，搜索雲林縣議會議長沈宗隆及3位議員住處及辦公室。（資料照，記者黃淑莉攝）

    雲林地檢署偵辦綠能公司行賄案，搜索雲林縣議會議長沈宗隆及3位議員住處及辦公室。（資料照，記者黃淑莉攝）

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