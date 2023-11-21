虎尾科大43週年校慶，首發表自駕車次系統、電動巴士

虎科大43週年校慶，首次發表自駕車次系統關鍵技術。（虎科大提供）

2023/11/21 10:25

〔記者林旻臻／雲林報導〕虎尾科技大學今年迎來43週年校慶，以「虎耀天際 翱翔未來」為主題，首次發表校內自駕車次系統關鍵技術，價值700萬的電動巴士也首次亮相，校友加碼捐贈價值480萬元全新電動巴士，展現教研能量與創新活力。

校長張信良表示，校方近2年無論在高教深耕計畫及基地計畫、能源計畫，都獲得極高評價，辦學績效排名亮眼，共同見證虎科大開發的堅果衛星進入太空及無人機起飛，今年邀請車輛研究測試中心副總經理廖學隆、雲林縣政府秘書長曾元煌等各界人士，見證校方在電動無人車研發的新里程碑，車測中心展開的合作新契機，及校友企業對虎科大電動車領域發展的捐贈與支持。

張信良說，今年5月虎科大高鐵校區開發的自駕接駁車完成試乘，新校區同時也將成為自駕車技術創新和改進的試驗場域。

車測中心廖學隆副總經理表示，自駕系統除了電動車外，還包含自駕技術的研發，車測中心團隊聯合六和機械股份有限公司及和緯車輛技術股份有限公司，攜手虎科大自駕車次技術聯合研發團隊。現場展示價值700萬的電動巴士完全由台灣製作，從電池馬達、整車設計與線控底盤等皆是採用國內技術，期待明年與虎科大共同申請經濟部沙盒試驗計畫，在自駕車領域引領前瞻。

虎科大校友、常陽科技公司董事長林煜喆，也捐贈1輛價值480萬元的電動巴士，祝賀母校自駕車技術創新研發有成，未來產學合作更上一層樓；旭泰精密機械董事長暨虎科大校友會總會理事長王政榮，獎勵虎科大女子排球校隊晉級全國甲組一級球隊，也贊助球隊30萬元增添配備及培訓經費，女排教練林文瑜帶隊感謝。

虎科大表示，校慶系列活動涵蓋藝文、體育、學術等領域，包括11月23日全國大專及高中職專題競賽暨研發與產學合作成果展，24日情聲系語歌唱比賽，24、25日校慶運動會，25日園遊會提供各式美食、遊戲、表演等活動，歡迎各界共襄盛舉。

虎科大價值700萬的電動巴士首次亮相，校友加碼捐贈價值480萬元全新電動巴士。（校方提供）

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