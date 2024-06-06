烏石港製冰廠動工 供6漁港使用

烏石漁港將建置地上四層的一棟製冰廠，及地上二層的一座碎冰塔。（記者王峻祺攝）

2024/06/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣現有大溪及梗枋漁港製冰廠建物老舊，不僅製冰效能不佳且需求量不夠。漁業署、縣府及頭城區漁會斥資一．六億元，烏石漁港製冰廠昨動工，預計二年後完工，可年產一．五萬噸冰塊，供應溪北區域六個漁港，約一萬名漁民使用。

年產1.5萬噸 預計2年後完工

烏石漁港受限傳統漁業基礎設施不足，無製冰廠及冷凍廠等漁業冷鏈設備，漁民出海需要解決的用冰問題，長期仰賴梗枋、大溪漁港製冰廠；但因廠房已近四十年，老舊不敷使用，加上用冰需求量大，每年短缺的九千五百噸冰塊須從蘇澳或外地載運購入，增加漁民購冰成本及加冰時間。

同時規劃600噸儲冰量空間

頭城區漁會總幹事陳秀暖說，製冰廠在二○一九年規劃設計，受疫情影響展延至今年才動工興建，完工後，可年產一．五萬噸冰塊，並有六百噸的儲冰量空間，讓溪北地區每日及漁汛期間的漁業用冰不虞匱乏，解決轄區六個漁港、一萬名漁民的用冰困擾。

烏石港製冰廠占地近一千五百平方公尺，克服地質改良及海堤設計後，將建置地上四層的一棟製冰廠及地上二層的一座碎冰塔，規劃漁船、貨車及塊冰等三處取冰處，提高漁民取冰、製儲冰便利性。

宜蘭縣海洋及漁業發展所表示，烏石漁港目前陸上設施有魚貨直銷中心、漁船簡易加油水站、漁船上架場、整備場、漁具倉庫等，傳統漁業及觀光休閒漁業發達，目前為溪北地區最具規模的第一類漁港，娛樂漁船相當興盛，年約吸引卅萬人次賞鯨或登龜山島，創造上億元產值，是全國娛樂漁船登船數最多的漁港，未來製冰廠完工後，可有效改善漁民用冰需求。

宜蘭烏石漁港受限傳統漁業基礎設施不足，無製冰廠及冷凍廠等漁業冷鏈設備，漁民出海需要解決的用冰問題，長期仰賴梗枋、大溪漁港製冰廠。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法