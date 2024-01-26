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羽球好手林佳勳 鼓勵學弟妹追夢

宜蘭囝仔林佳勳世界聽障羽球賽穿金戴銀，昨天返回羅東竹林國小表達飲水思源。（宜萱婦幼關懷協會提供）

宜蘭囝仔林佳勳世界聽障羽球賽穿金戴銀，昨天返回羅東竹林國小表達飲水思源。（宜萱婦幼關懷協會提供）

2024/01/26 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕十七歲宜蘭囝仔林佳勳代表台灣參加二○二四世界聽障青年運動會，摘下羽球混合雙打金牌、男子單打銀牌後不忘飲水思源，昨天返回羅東竹林國小，感謝母校師長一路以來的支持，並鼓勵竹林羽球校隊學弟妹突破難關勇敢追夢。

林佳勳是名聽障生，領有重度身障手冊，目前在新北市瑞芳高工就學，昔日就讀羅東竹林國小五年級時，因生性好動，不想坐在教室上課，參加學校羽球隊，剛學習僅玩票性質，透過運動打發時間，小六獲知有世界聽障羽球賽，便立下志願盼在球場上發光發熱，從此勤練羽球，球技進步神速，成為聽障比賽常勝軍。

去年全國聽障羽球錦標賽，林佳勳榮獲青年男子組第一名，取得代表國家參加世界賽資格，本月十六、十七日遠征巴西聖保羅挑戰世界聽障青年運動會，在羽球項目拿下混合雙打金牌、男子單打銀牌，消息傳回羅東竹林國小，讓全校師生與有榮焉。

林佳勳在宜萱婦幼關懷協會理事長藍靜宜陪同下，回到羅東竹林國小探視師長及羽球隊學弟妹，感謝大家的支持和鼓勵，給他滿滿自信前往夢想的路上，師長認為，林佳勳用毅力走出一片天，努力沒有白費，眾人報以掌聲為他加油打氣。

見到母校羽球隊學弟妹，林佳勳期許他們面對困難積極應對，別輕言放棄，他也將持續操練備戰，盼在日後的世界聽障比賽奪下羽球單打金牌為國爭光。

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