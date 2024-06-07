宜蘭某國中跆拳道隊傳霸凌 學弟爆打學姊教練遭解聘

宜蘭某國中7人跆拳道隊，5日傳出學弟毆打學姊事件，3分鐘影片流出，疑似是學姊叫錯名字，引發學弟不悅，學弟當場將學姊壓倒在地後拳腳相向，還多次出腳踹頭，畫面曝光後，震驚校方各界，家長也氣到驗傷提告。 （圖擷取自臉書黑色豪門企業）

2024/06/07 16:32

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭某國中跆拳道隊5日傳霸凌，疑似學姊與學弟發生言語爭論後遭學弟爆打，學校獲報立即啟動校安通報，並召開霸凌防治會議及教評會，教練因管理疏失被解聘，目前校隊停練，校方已安排輔導老師介入關懷。

宜蘭某國中7人跆拳道隊，5日傳出學弟毆打學姊事件，3分鐘影片流出，疑似是學姊叫錯名字，引發學弟不悅，學弟當場將學姊壓倒在地後拳腳相向，還多次出腳踹頭，畫面曝光後，震驚校方各界，家長也氣到驗傷提告。

校長指出，5日下午近4時跆拳道隊發生肢體衝突後，隨即啟動校安通報，隔日介入訪談並召開霸凌防治會議及教評會，由於教練當時在場，應負起教學管理責任卻未好好照顧孩子，因此決議解聘教練，但會給教練陳述及申訴時間。

校長回應，跆拳道隊僅7人，平時感情融洽，因學姊、學弟言語爭論衍生肢體衝突後，目前暫停跆拳道隊練習，當事雙方仍正常到校上課，已安排輔導老師介入關懷，將持續予以協助。

宜蘭縣府教育處表示，已接獲校安通報，並啟動霸凌防治會議及接獲教練解聘決議，後續會持續協助調查，並責成學校關心學生學習狀況，對此嚴正面對此事，對於校園霸凌絕不容忍，積極營造友善環境，讓家長安心。

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