為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

宜蘭清水大閘門改建 工程會允增抽水站

宜蘭冬山河下游清水大閘門，因建物老舊主結構體嚴重受損，縣府投入改建，預計2027年完工。 （記者王峻祺攝）

宜蘭冬山河下游清水大閘門，因建物老舊主結構體嚴重受損，縣府投入改建，預計2027年完工。 （記者王峻祺攝）

2024/07/28 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，提升冬山河防洪禦潮功能，總經費廿二．七億元，今年二月開工迄今工程進度約五％，行政院公共工程委員會主委陳金德昨天到場視察，地方爭取擴增抽水站，他指示縣府重新修正計畫，經費部分將與經濟部研議；另外，易淹水的員山七賢溪洲地區，也計畫興建大型抽水站。

宜蘭五結冬山河下游出海口，過去常發生洪水氾濫與海水倒灌，一九六八年建造清水大閘門調節水位，因建物老舊加上地震影響，主結構體嚴重受損，縣府進行改建，預計二○二七年完工，總經費廿二．七億元，經濟部目前補助十三．七億元，尚有九億元缺口。

陳金德認為清水大閘門改建是冬山河流域治水最後一塊拼圖，在他擔任宜蘭縣代理縣長時，就著手規劃，希望上下游整合治水。

地方爭取擴增抽水站、外圍堤防加高，陳金德指示縣府修正計畫後提報中央，對於工程經費不足及可能增加的預算，中央會全力協助。

清水大閘門改建加大後，橋墩數量減少，排水能力大幅上升，因應百年最高水位。

另外，陳金德也率水利署人員，視察員山七賢溪洲排水站，這次凱米颱風時，啟動六台移動式抽水機仍無法負荷，造成嚴重淹水嚴重。縣府表示，目前已有排水治理改善規劃，包括含一座抽水站工程、橋梁改建等工程，經費共三．七億元，期末報告六月已核定，預計八月送水利署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播