宜蘭清水大閘門改建 工程會允增抽水站

宜蘭冬山河下游清水大閘門，因建物老舊主結構體嚴重受損，縣府投入改建，預計2027年完工。 （記者王峻祺攝）

2024/07/28 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理五結清水大閘門改建工程，提升冬山河防洪禦潮功能，總經費廿二．七億元，今年二月開工迄今工程進度約五％，行政院公共工程委員會主委陳金德昨天到場視察，地方爭取擴增抽水站，他指示縣府重新修正計畫，經費部分將與經濟部研議；另外，易淹水的員山七賢溪洲地區，也計畫興建大型抽水站。

宜蘭五結冬山河下游出海口，過去常發生洪水氾濫與海水倒灌，一九六八年建造清水大閘門調節水位，因建物老舊加上地震影響，主結構體嚴重受損，縣府進行改建，預計二○二七年完工，總經費廿二．七億元，經濟部目前補助十三．七億元，尚有九億元缺口。

請繼續往下閱讀...

陳金德認為清水大閘門改建是冬山河流域治水最後一塊拼圖，在他擔任宜蘭縣代理縣長時，就著手規劃，希望上下游整合治水。

地方爭取擴增抽水站、外圍堤防加高，陳金德指示縣府修正計畫後提報中央，對於工程經費不足及可能增加的預算，中央會全力協助。

清水大閘門改建加大後，橋墩數量減少，排水能力大幅上升，因應百年最高水位。

另外，陳金德也率水利署人員，視察員山七賢溪洲排水站，這次凱米颱風時，啟動六台移動式抽水機仍無法負荷，造成嚴重淹水嚴重。縣府表示，目前已有排水治理改善規劃，包括含一座抽水站工程、橋梁改建等工程，經費共三．七億元，期末報告六月已核定，預計八月送水利署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法