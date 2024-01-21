學測另類考生！62歲衛福部前司長黃林煌 45年後再踏進大學考場

62歲中醫師黃林煌為了一圓昔日夢想，報考今年大學學測盼考取美術系。（記者江志雄攝）

2024/01/21 19:00

首次上稿 09:58

更新時間 19:00（新增首日應試心得）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕62歲的宜蘭縣籍中醫師黃林煌，對美術很有興趣，為了一圓昔日夢想，報考今年大學學測，盼考取美術系圓夢，第一志願是台北藝術大學美術系，他今天到國立宜蘭大學考場應試，成了另類考生。

黃林煌是國立陽明交通大學傳統醫學博士，曾任駐非洲史瓦帝尼大使館參事、衛福部中醫藥司司長，現任部立基隆醫院中醫主治醫師，他小時候很愛畫畫，後來因緣際會從醫，10年前在史瓦帝尼大使館任職期間，突然興起了一個念頭，「我退休後要考美術系，完成夢想」。

過了花甲之年，黃林煌下定決心報考大學學測，希望進入美術系就讀，送給自己退休禮物，他今天應考前受訪時說，不一定是活到老學到老，至少退休生活又開始精彩了。

黃林煌說，他讀國中、高中就展現美術天份，老師詢問是否讀美術系，當時的自己一心想當醫師而忽略，直到踏進社會工作遇到考驗，常用畫畫紓壓，如今已到屆退年齡，決定完成當年未了的心願，希望退休後做些喜愛的事帶來快樂。

黃林煌說，他在1979年首度參加大學聯考，相隔45年，再度踏進大學考場，感到有點緊張，盼一切順利，今、明2天考學科，下週考術科，有信心再度金榜題名。

黃林煌考完英文、國語文綜合能力（國綜）及國語文寫作能力測驗（國寫）後，歡喜走出考場，他說，3個月前決定考學測，就蒐集許多考古量題練習，由於考前衝刺奏效，今天的每科試題都有寫完，相信可拿到好分數，朝向錄取美術系的目標又邁進一大步。

黃林煌的美術作品。（圖由黃林煌提供）

黃林煌曾任駐非洲史瓦帝尼大使館參事。（圖由黃林煌提供）

黃林煌（左）目前在部立基隆醫院當中醫主治醫師。（圖由黃林煌提供）

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