為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

不只「清溝夜市」來礁溪 12月中還要大型觀光夜市要開幕

位於礁溪轉運站旁的空地，已被夜市業者租下，並完成整地及水電管配線，預計十二月十三日對外營業。（記者張議晨攝）

位於礁溪轉運站旁的空地，已被夜市業者租下，並完成整地及水電管配線，預計十二月十三日對外營業。（記者張議晨攝）

2019-11-10 13:31:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕礁溪鄉公所準備在礁溪火車站後方，邀請最近爆紅的「清溝夜市」到礁溪設攤，最近也有外縣市業者在轉運站旁租地，打造「礁溪觀光夜市」，將在12月13日開幕，粗估有100攤以上業者進駐，成為礁溪鄉10多年來，首座常態性的觀光夜市；鄉長張永德說，夜市有助帶動觀光，他樂觀其成。

礁溪鄉為宜蘭著名的溫泉觀光小鎮，鄉內市中心溫泉飯店林立，但入夜後，苦無夜市攤販群聚，僅在礁溪路及湯圍溝公園周遭，有攤商販售宵夜點心。

為此，鄉公所與宜蘭兩大流動夜市團體商議，將近年在網路爆紅的「清溝夜市」，原封不動搬到礁溪營業，地點位於礁溪鄉奇利丹路上，取名為「礁溪溫泉夜市」，預計年底開張。

除了公所力邀的流動夜市外，最近有外縣市業者租下礁溪轉運站旁的600坪空地，完成整地及水電管路配線，夜市取名為「礁溪觀光夜市」，12月13日晚間開幕。

觀光夜市的黃姓業者指出，礁溪是全台著名溫泉鄉，但入夜後旅客去處少，且市中心缺乏大型觀光夜市，經過半年評估，認為礁溪具發展潛力，因此才決定選在轉運站旁設點。

黃姓業者說，目前空地可容納100攤以上的攤位，水、電採統一管線，將採商場化管理，攤商除在地業者外，部分則為外縣市業者駐點，每週五、六、日入夜後開門營運。

礁溪十幾年都未有夜市進駐，黃姓業者要在12月13日開幕當天，將邀來熱門天團「玖壹壹」助陣，拉抬夜市人氣。

「礁溪觀光夜市」開幕後，加上「礁溪溫泉夜市」，未來週日礁溪鄉將有兩場大型夜市營運，競爭如同進入「戰國」時代。

張永德說，有業者看好礁溪觀光市場，鄉公所樂觀其成，若有需要協助地方，公所都會盡力幫忙，一起讓礁溪夜生活更為活絡。

位於礁溪轉運站旁的空地，已被夜市業者租下，並完成整地及水電管配線，預計十二月十三日對外營業。（記者張議晨攝）

位於礁溪轉運站旁的空地，已被夜市業者租下，並完成整地及水電管配線，預計十二月十三日對外營業。（記者張議晨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
清溝夜市週日到礁溪擺攤 最快年底開張
2019-10-20 15:31

清溝夜市週日到礁溪擺攤 最快年底開張
居民陳情 要求高市一德夜市11日如期熄燈
2019-11-08 12:21

居民陳情 要求高市一德夜市11日如期熄燈
三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷

三重仁義重劃 水岸千坪地王超熱銷
竹南龍鳳夜市吹熄燈號 轉型拚明年中東山再起
2019-10-31 16:27

竹南龍鳳夜市吹熄燈號 轉型拚明年中東山再起
你吃過了嗎？台北夜市「TOP10必吃美食」網路票選出爐！
2019-10-30 16:57

你吃過了嗎？台北夜市「TOP10必吃美食」網路票選出爐！
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

網友回應

宜蘭縣今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播