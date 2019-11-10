不只「清溝夜市」來礁溪 12月中還要大型觀光夜市要開幕

位於礁溪轉運站旁的空地，已被夜市業者租下，並完成整地及水電管配線，預計十二月十三日對外營業。（記者張議晨攝）

2019-11-10 13:31:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕礁溪鄉公所準備在礁溪火車站後方，邀請最近爆紅的「清溝夜市」到礁溪設攤，最近也有外縣市業者在轉運站旁租地，打造「礁溪觀光夜市」，將在12月13日開幕，粗估有100攤以上業者進駐，成為礁溪鄉10多年來，首座常態性的觀光夜市；鄉長張永德說，夜市有助帶動觀光，他樂觀其成。

礁溪鄉為宜蘭著名的溫泉觀光小鎮，鄉內市中心溫泉飯店林立，但入夜後，苦無夜市攤販群聚，僅在礁溪路及湯圍溝公園周遭，有攤商販售宵夜點心。

為此，鄉公所與宜蘭兩大流動夜市團體商議，將近年在網路爆紅的「清溝夜市」，原封不動搬到礁溪營業，地點位於礁溪鄉奇利丹路上，取名為「礁溪溫泉夜市」，預計年底開張。

除了公所力邀的流動夜市外，最近有外縣市業者租下礁溪轉運站旁的600坪空地，完成整地及水電管路配線，夜市取名為「礁溪觀光夜市」，12月13日晚間開幕。

觀光夜市的黃姓業者指出，礁溪是全台著名溫泉鄉，但入夜後旅客去處少，且市中心缺乏大型觀光夜市，經過半年評估，認為礁溪具發展潛力，因此才決定選在轉運站旁設點。

黃姓業者說，目前空地可容納100攤以上的攤位，水、電採統一管線，將採商場化管理，攤商除在地業者外，部分則為外縣市業者駐點，每週五、六、日入夜後開門營運。

礁溪十幾年都未有夜市進駐，黃姓業者要在12月13日開幕當天，將邀來熱門天團「玖壹壹」助陣，拉抬夜市人氣。

「礁溪觀光夜市」開幕後，加上「礁溪溫泉夜市」，未來週日礁溪鄉將有兩場大型夜市營運，競爭如同進入「戰國」時代。

張永德說，有業者看好礁溪觀光市場，鄉公所樂觀其成，若有需要協助地方，公所都會盡力幫忙，一起讓礁溪夜生活更為活絡。

位於礁溪轉運站旁的空地，已被夜市業者租下，並完成整地及水電管配線，預計十二月十三日對外營業。（記者張議晨攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法