《桃園》2024桃機噪音補償 增為原標準60%

2024/06/04 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕市府環保局自六月一日起受理第八梯次（二○二四至二○二五年）桃園國際機場航空噪音防制費補助作業，桃園與新北市六個行政區共卅六里、約五萬四千戶可提出申請。環保局長陳世偉表示，因疫情解封、桃機航班逐漸恢復，經航噪基金管理委員會審議，本梯次噪音補償金提升為原補助標準的六十％。

陳世偉表示，航空噪音防制區每兩年檢討一次，並於今年五月六日重新劃定公告，航空噪音防制費的經費來源，是依「桃園國際機場股份有限公司經營機場專用區設施收費基準」所提撥，二○二二至二○二三年間，因疫情逐漸解封、航班逐漸回升，整體航噪基金收入回復至疫情前六十％，經航噪基金管理委員會審議，本梯次噪音補償金也提升為原補助標準的六十％，防制區內實際供人居住的建築物，且為去年十二月卅一日以前設置於桃園市，或二○二○年十二月卅一日以前設置於新北市林口區下福里者，每戶可請領補償金分別為一級六千元、二級一萬兩千元、三級一萬八千元、四級兩萬四千元、五級三萬六千元。

環保局表示，符合申請資格的民眾，請在接獲書面通知後，直接透過手機或電腦至「桃園國際機場航空噪音防制費線上申辦服務平台」網站線上申請，如需臨櫃辦理可備妥文件、印章，至桃園航空城聯合服務中心辦理；此外，二○二二年元旦後搬遷的桃園航空城徵收拆遷補償專案的民眾，須在明年十二月卅一日前提出申請。

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