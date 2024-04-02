桃園6區18里達分里標準 桃園區最多

2024/04/02 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口成長率全國第一，總人口數已達二三二萬○一二一人，依桃園市里鄰編組及區域調整自治條例，有六區十八里達三五○○戶分里條件，戶數最多為龜山區樂善里七八三六戶；市府民政局表示，依自治條例，超過標準「得」辦理劃分，但是並沒有強制性，各區公所應於今年七月卅日之前提送里劃分調整計畫，才能趕在本屆里長任期屆滿一年前公告。

截至今年二月底，桃園市已達三五○○戶分里標準的里，包括桃園區同安里五三三六戶、莊敬里四四九七戶、中正里四一五七戶、汴洲里四一○六戶、寶安里三九四七戶、自強里 三七○○戶、中成里三五五三戶、大有里二五○四戶；中壢區青埔里六四六七戶、過嶺里四六七六戶、文化里三五六五戶；八德區大和里三七五五戶；楊梅區楊明里四一七三戶；龜山區樂善里七八三六戶、文青里五七五四戶、大華里四五五二戶、文化里四四九○戶；大園區南港里三六九○戶。

中壢石頭里7/5前辦理補選

此外，中壢區石頭里長王子林罷免案通過，也是桃市地方自治史上，首位被提案罷免且罷免通過的里長，桃園市選舉委員會表示，預計四月五日前進行公告，公告後即將里長解職，並於七月五日前辦理補選，期間里長職由里幹事等人代理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法