「超美台灣櫸木」繼續守護中壢 順利移植到附近運動公園綠地

為移植桃園市中壢區後興路這棵50年的台灣櫸木，採用多項專業技術，包括斷根處理、每日澆水養根等進行移植前置作業。（桃園市新建工程處提供）

2024/12/19 23:39

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區有棵高13公尺、樹冠達10公尺的台灣櫸木，樹型漂亮挺拔，所在土地納入中壢運動公園區段徵收範圍，廠商評估移植難度高、存活率低，原本要移除，社區居民陳情搶救，這棵台灣櫸木今天（19日）順利移植到中壢運動公園綠7用地。

工務局正工程司江泓銓說，市府接獲居民陳情後，邀集專家與學者現勘發現，這棵台灣櫸木仍具移植存活可能性，但需採特別精細的移植技術；有別於以往為了公共工程而大量修剪枝幹、樹葉光禿的移植方式，邀請榮獲金質獎的移植廠商執行移植工程，採用多項專業技術，包括斷根處理、每日澆水養根等。

請繼續往下閱讀...

移植廠商10月29日開始進行斷根養護，移植準備歷時50天，期間完成土球施作及透氣管布設，填充泥炭土、腐葉土及珍珠石等土壤材料，土球重達18噸，樹木本身則有20噸，今天出動100噸吊車，原本計畫採用鋼軌托底工法，為提升效率與安全性，最終改採布繩垂吊工法，將台灣櫸木移植到直線距離原址53公尺的綠7用地，成為未來公園綠地的一部分。

至善美墅社區管委會監委盧志明說，這棵樹與居民關係深厚，市府能啟動保留計畫，把樹移到最靠近社區的公有地，展現全力守護地方文化與情感的決心，相當感謝。

桃園市府妥請專業廠商採用多項專業技術，進行移植前置作業。（桃園市新建工程處提供）

移植中壢台灣櫸木採用多項專業技術。（桃園市新建工程處提供）

今天布繩垂吊工法完成移植。（記者李容萍攝）

台灣櫸木今天移植。（記者李容萍攝）

移植台灣櫸木應用空氣盆斷根原理，採布繩垂吊工法。（記者李容萍攝）

台灣櫸木以布繩垂吊工法移植。（記者李容萍攝）

台灣櫸木移植到中壢運動公園綠7用地。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法