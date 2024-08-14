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首頁　>　桃園市

生技系畢業轉換跑道 27歲女跨領域職訓變身空調達人

黃欣瑜參加冷凍空調職訓課程，考取冷凍空調甲級技術士，成功轉行為空調設計工程師。（勞動部桃竹苗分署提供）

黃欣瑜參加冷凍空調職訓課程，考取冷凍空調甲級技術士，成功轉行為空調設計工程師。（勞動部桃竹苗分署提供）

2024/08/14 19:01

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「保持不害怕的心態跨領域學習！」中原大學生物科技系畢業的黃欣瑜，現年27歲，初入社會摸索職涯時接觸冷凍空調，進而轉行並參加勞動部桃竹苗分署冷凍空調職訓課程，透過努力苦練，考取冷凍空調甲級技術士，成功轉行為空調設計工程師，蛻變為空調達人。

黃欣瑜目前負責新建廠房的無塵室空調工程規劃與設計工作，已穩定就業2年，她說，參加分署的冷凍空調職訓課程，系統性地掌握冷凍空調知識與技術，讓她對空調系統的各元件及運行原理有全面了解，學會整合元件做設計規劃，「冷凍空調工作因業主需求關係狀況多變，鑽研問題並努力解決所得到的成就感非常棒！」

冷凍空調訓練師李居芳說，職訓除了培訓技能，更訓練學員掌握學習方法，彈性應變工作挑戰，他說，女性多具耐心、細心特質，在冷凍空調領域相較具備耐心溝通、思考細膩等，像黃欣瑜是非本科系，按部就班、踏實學習，在職訓過程打下紮實基礎，一展長才。

桃竹苗分署長賴家仁說，為協助青年進入職場，縮短學用落差問題，同時配合轄區產業培訓符合產業所需人才，桃竹苗分署每年開辦117門職前訓練課程，引進業界專業師資授課，及在學員結訓前辦理企業媒合，協助學員就業。相關職訓課程可上「台灣就業通」網站查詢。

冷凍空調訓練師李居芳（左一）說，職訓除培訓技能，更訓練學員掌握學習方法，彈性應變工作挑戰。（勞動部桃竹苗分署提供）

冷凍空調訓練師李居芳（左一）說，職訓除培訓技能，更訓練學員掌握學習方法，彈性應變工作挑戰。（勞動部桃竹苗分署提供）

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