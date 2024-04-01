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桃捷綠線G08站命名「阿嬤靠邊站」？ 張善政愚人節揭緣由

桃園捷運綠線G08站命名「阿嬤靠邊站」？張善政愚人節揭命名緣由 。（擷取自張善政臉書）

桃園捷運綠線G08站命名「阿嬤靠邊站」？張善政愚人節揭命名緣由 。（擷取自張善政臉書）

2024/04/01 13:37

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線為桃市府自辦興建的第一條捷運，目前正在舉辦主線段15個車站命名活動，第1階段徵名已於上月24日結束，總計吸引4570人次參與命名，其中以鄰近桃園區舊永和市場的G08站最多人參與，達3412參與人次，最多人次提名「景福宮站」，桃園市長張善政選在今（1）天愚人節，公布各站有趣、搞笑提名，熱度最高的G08站有人提名「阿嬤靠邊站」，G10站鄰近桃園區中正路與大興西路口，有人用諧音梗提名「大猩猩站」，讓網友直呼「有創意」。

張善政臉書指出，G08站因鄰近舊永和市場，常有阿嬤橫越馬路，因此有民眾提名「阿嬤靠邊站」，希望透過站名，溫馨提醒阿嬤們注意安全，其它也有很多富有創意的名稱，讓人看了會心一笑，例如桃園區中正路與民光路路口附近的G09站，有提名為「肉圓站」，主要是用附近知名肉圓店來延伸，蘆竹區中正北路與南竹路路口附近G13站，因為周遭有很多埤塘，有提名為「埤在癢站」，這些命名詼諧又取自當地特色，十分有趣。

張善政也趁此推廣命名活動表示，市府即將在6月進行捷運車站命名第2階段「線上票選活動」，歡迎市民踴躍參加，投下關鍵的一票；捷工局表示，已統計各站最多人次提名的站名，後續會提供給區公所確認，預計6月續辦第2階段線上站名票選。

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