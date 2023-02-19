超嗨！桃園Union21高中職熱舞社聯賽 竹女熱舞、桃高柯權訓奪冠

桃園Union21高中職熱舞社團聯賽舞台超嗨。（記者李容萍攝）

2023/02/19 22:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市街舞文化藝術協會今（19）日下午在中壢藝術館舉辦「第7屆桃園Union21高中職熱舞社團聯賽」，來自桃園市與新竹縣市等地共24校、超過1000名選手參與，競賽過程超嗨，現場尖叫聲不斷。晚間公布排舞競賽獲獎隊伍第1名為「竹女熱舞Hot5」、第2名「啟英高中 Fighting spirit」、第3名「光復高中KOD」，由每校派出1名代表的Battle競賽冠軍則由桃園高中熱舞社的柯權訓拿下。

桃園市長張善政蒞會表示，熱舞比賽看得熱血沸騰，讓人感受到桃園青年學子的活力，他預告3月12日桃市府青年局將辦理「街頭文化節」，結合嘻哈、饒舌、熱舞、塗鴉等街頭元素，透過跨縣市亮點活動，打亮街頭文化的名聲，鼓勵喜愛街頭文化的同學一起來共襄盛舉。

桃園市街舞文化藝術協會理事長何孟諦提到，Union21最初為單純舞展，為促進街舞文化多元發展，2018年改為競賽模式良性提升街舞水準。今年聯賽分排舞與Battle共2項目，排舞由各校展現預先準備的排舞，由擁有各個不同舞蹈風格的專業評審，選出前3名，而Battle則由每校派出1名代表競賽，考驗Solo實力。

青年局長侯佳齡也說，市府重視青年多元學習發展，在社團熱舞聯賽或成果發表，都給予支持，盼透過3月將登場的街頭文化節，倡導現代街頭文化。此外，為提供高中職學校社團完整服務，青年局設有校園社團資源中心專線，提供課程、活動補助及場地借用等資源，對社團活動有興趣的青年可致電諮詢。

排舞競賽由竹女熱舞Hot5奪下第1名，桃園市長張善政（左3）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

排舞競賽由啟英高中Fighting spirit獲得第2名，桃園市長張善政（左3）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

Battle競賽冠軍為桃園高中熱舞社柯權訓（左）奪得。（記者李容萍攝）

桃園Union21高中職熱舞社團聯賽舞台超嗨。（記者李容萍攝）

桃園市街舞文化藝術協會19日在中壢舉辦第7屆桃園UNION高中職熱舞社團聯賽，桃園市長張善政（中）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

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