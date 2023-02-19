為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    超嗨！桃園Union21高中職熱舞社聯賽 竹女熱舞、桃高柯權訓奪冠

    桃園Union21高中職熱舞社團聯賽舞台超嗨。（記者李容萍攝）

    桃園Union21高中職熱舞社團聯賽舞台超嗨。（記者李容萍攝）

    2023/02/19 22:30

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市街舞文化藝術協會今（19）日下午在中壢藝術館舉辦「第7屆桃園Union21高中職熱舞社團聯賽」，來自桃園市與新竹縣市等地共24校、超過1000名選手參與，競賽過程超嗨，現場尖叫聲不斷。晚間公布排舞競賽獲獎隊伍第1名為「竹女熱舞Hot5」、第2名「啟英高中 Fighting spirit」、第3名「光復高中KOD」，由每校派出1名代表的Battle競賽冠軍則由桃園高中熱舞社的柯權訓拿下。

    桃園市長張善政蒞會表示，熱舞比賽看得熱血沸騰，讓人感受到桃園青年學子的活力，他預告3月12日桃市府青年局將辦理「街頭文化節」，結合嘻哈、饒舌、熱舞、塗鴉等街頭元素，透過跨縣市亮點活動，打亮街頭文化的名聲，鼓勵喜愛街頭文化的同學一起來共襄盛舉。

    桃園市街舞文化藝術協會理事長何孟諦提到，Union21最初為單純舞展，為促進街舞文化多元發展，2018年改為競賽模式良性提升街舞水準。今年聯賽分排舞與Battle共2項目，排舞由各校展現預先準備的排舞，由擁有各個不同舞蹈風格的專業評審，選出前3名，而Battle則由每校派出1名代表競賽，考驗Solo實力。

    青年局長侯佳齡也說，市府重視青年多元學習發展，在社團熱舞聯賽或成果發表，都給予支持，盼透過3月將登場的街頭文化節，倡導現代街頭文化。此外，為提供高中職學校社團完整服務，青年局設有校園社團資源中心專線，提供課程、活動補助及場地借用等資源，對社團活動有興趣的青年可致電諮詢。

    排舞競賽由竹女熱舞Hot5奪下第1名，桃園市長張善政（左3）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

    排舞競賽由竹女熱舞Hot5奪下第1名，桃園市長張善政（左3）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

    排舞競賽由啟英高中Fighting spirit獲得第2名，桃園市長張善政（左3）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

    排舞競賽由啟英高中Fighting spirit獲得第2名，桃園市長張善政（左3）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

    Battle競賽冠軍為桃園高中熱舞社柯權訓（左）奪得。（記者李容萍攝）

    Battle競賽冠軍為桃園高中熱舞社柯權訓（左）奪得。（記者李容萍攝）

    桃園Union21高中職熱舞社團聯賽舞台超嗨。（記者李容萍攝）

    桃園Union21高中職熱舞社團聯賽舞台超嗨。（記者李容萍攝）

    桃園市街舞文化藝術協會19日在中壢舉辦第7屆桃園UNION高中職熱舞社團聯賽，桃園市長張善政（中）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

    桃園市街舞文化藝術協會19日在中壢舉辦第7屆桃園UNION高中職熱舞社團聯賽，桃園市長張善政（中）蒞會頒獎。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    PLG》太超過？ Formosa Sexy「露底褲」干擾林書豪罰球引熱議
    2023/02/19 20:08

    PLG》太超過？ Formosa Sexy「露底褲」干擾林書豪罰球引熱議
    真的是她！檳榔攤外現「巨乳長腿」西施 網友：沒人敢吃豆腐
    2023/02/19 20:00

    真的是她！檳榔攤外現「巨乳長腿」西施 網友：沒人敢吃豆腐

    迎房市新世代 自住首選低基期高成長
    仙氣逼人！台中二中正妹熱舞成全場焦點 網友讚「漂亮到哭」跪求IG
    2022/12/31 14:17

    仙氣逼人！台中二中正妹熱舞成全場焦點 網友讚「漂亮到哭」跪求IG
    獨家》辣妹老人院熱舞地點曝光 桃園榮家道歉了
    2022/09/09 18:40

    獨家》辣妹老人院熱舞地點曝光 桃園榮家道歉了
    極樂療養院！辣妹穿性感內衣熱舞 「抓阿公手摸奶」全場暴動
    2022/09/09 08:03

    極樂療養院！辣妹穿性感內衣熱舞 「抓阿公手摸奶」全場暴動
    青春舞力全開！啟英高中蟬聯全國中等學校熱舞賽冠軍
    2020/08/26 22:49

    青春舞力全開！啟英高中蟬聯全國中等學校熱舞賽冠軍
    桃園市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播