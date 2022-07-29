力挺林智堅 鄭文燦嗆余正煌：不能前面感謝、後面拆橋

民進黨桃園市長參選人林智堅（左五）身陷論文風波，事件持續延燒，同黨的桃園市長鄭文燦（左四）與林智堅合體參香祈福，力挺林智堅。（記者魏瑾筠攝）

2022/07/29 12:24

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文風波，事件持續延燒，同黨的桃園市長鄭文燦今受訪力挺林智堅，大酸余正煌原先畢不了業，如果沒有林智堅提供的民調資料，論文絕對寫不出來，開嗆余正煌不能事情過了以後「前面感謝、後面拆橋」！

林智堅自本月初被國民黨台北市議員王鴻薇指控，他的台大國發所論文與余正煌論文有高度雷同，話題延燒近一個月，仍未平息，昨天他與鄭文燦、民進黨秘書長林錫耀、立法院民進黨團總召柯建銘等人赴總統官邸，與總統蔡英文會面商討；今天上午他與鄭文燦到桃園市龍潭龍元宮參香祈福，原先傳出蔡英文也會出席，卻未見蔡現身。

鄭文燦對此表示，最近總統的公務行程非常忙碌，原本確實預定要到廟贈匾，因為忙碌關係，所以行程做了調整，事前有通知廟方，但是因為匾額已經做好，所以由他代表總統贈匾，期盼龍元宮主祀的五穀爺，保佑武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情退散、國家平安。

針對媒體詢問，昨天到總統官邸是否有跟總統做事項報告？鄭文燦轉述，總統對於這段期間所產生的議題，希望讓證據來說話，希望林智堅包括他的競選團隊，可以就事實真相攤在陽光下，能夠清楚說明。

鄭文燦認為，這次論文事件一個先寫論文、一個先交論文，但是原始資料包括民調數據，都是由林智堅所提供，論文架構根據電子郵件可以經過第三方公正，確定論文架構是林智堅先寫，也先跟指導教授陳明通討論過、修改過，這些都會提供給台大學術倫理委員會判斷。

鄭文燦表示，做一個市長在過去從政經驗中，能夠不斷充電、學習，本來就是一件好事，有關學術的相關判斷，近期會盡可能提供。他表示，畢竟論文形成過程，確實是林智堅在當時非常珍惜這個學習機會，運用自己當選市長的內部民的6份資料，提供作為論文題材。

鄭文燦指出，另一個研究生余正煌在之前林智堅並不認識，余是因為原本的論文題目研究陸生被原來的指導教授否決，找到當時的國發所長陳明通尋求最後一個學期想要畢業，因此陳明通才把林智堅民調資料、論文架構，提供給他參考，時序上就是如此，大家可以看一下這些資料。

「討論不應該淪為口水，不應該無限上綱否定指導教授，否定學校在職專班制度！」鄭文燦再補充，針對林智堅的民調資料運用，自己是認為一個研究生畢不了業，透過所長去取得民調資料，說實話是要感謝，如果沒有這份民調資料，另外一本論文是完全沒有任何基礎，也絕對寫不出來。

鄭文燦表示，這份民調資料跟研究方法設計，也確實是陳明通所長提供給余正煌，這是沒有辦法改變的事實，把這份民調資料抽掉，余正煌先生的論文沒有任何基礎，不能夠事情過了以後，前面感謝、後面拆橋，這樣也是違反學術倫理。

至於媒體問及，黨內有人對於林智堅論文風波有些擔憂，今天立即有兩個合體行程，是否要破除疑慮？鄭文燦回應，今天行程安排得很早，包括龍潭龍元宮、中壢青埔青昇宮參香，都是一週前排定，跟林智堅有些行程重疊，不會針對單一天特別安排，有些重疊有些沒重疊，他強調，自己是會步步為營，也會做好每一項工作，不會有任何大意、改變。

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