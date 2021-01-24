許效舜挺桃，邀全台石友相會桃園展出270件雅玉石珍品，圖為他所收藏的鴨子雅石，期盼疫情早日「壓」住。 （記者李容萍攝）

2021/01/24 21:57

［記者李容萍／桃園報導］擔任中華雅石藝術總會理事長的藝人許效舜，前桃園縣議員藍勝民邀請下，即日起至2月21日在桃園市大溪區中正路、中正公園旁的「特色展銷館」，舉辦2021全國會員成果大展暨雅玉石精品推廣展銷會，展出會員收藏家們的雅石精品及來自全世界不同石種藝品共270件，這些石頭展品各異其趣、渾然天成，堪稱大自然的傑作。

平常幽默又喜歡搞笑許效舜愛石成痴，他打趣表示，面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，他將石界團結，共創2021年的全國會員年度成果展，來自花蓮、基隆等縣市的石友會會長、會員卻「不避桃」，以行動全力「挺桃」，提供國人在艱苦的防疫戰中，一個舒緩壓力、賞心悅目、闔家參與的全國性藝文活動，只要做好防疫措施，歡迎民眾前來以石會友，透過賞石感受到石頭的正能量，獲得身心的療癒，也相信國門之都的桃園，疫情退散後，將是全世界的世外桃源。

許效舜提到，台灣四面環海，地處歐亞與菲律賓兩大板塊之間，在地表形成之初，火山羅列，岩漿噴發，地殼推擠、造山運動，形成全島精采絕倫的石中乾坤，這也是台灣愛石人的幸福；台語「山用石頭擋海湧，人用石頭崁厝頂」、「一重粗皮幼心肝，磨久變土沙，起厝給人住，百面相招來作伴，做路眾人踏」，石頭與人類確實密不可分，從房子的牆、舖路的石，大樹下的石頭公，擋煞的石敢當，壓醬菜的圓石，嬰幼兒洗身助膽的小石，畫石的礦物彩，細細的去算，生活上與石連結相關的是事物，不計其數，小到淨水器裡的細砂，大到我們生存的地球。甚至抬望眼的星際銀河，無不是各式型態的石。

此名為「石韻傳承．大溪有約」的雅玉石，活動採實名制，參觀者要戴口罩、量體溫、以酒精乾洗手才能入內參觀，以落實防疫措施。

許效舜挺桃，邀全台石友相會桃園展出270件雅玉石珍品，圖為他所收藏的鴨子雅石，期盼疫情早日「壓」住。（記者李容萍攝）

中華雅石藝術總會邀全台愛石會員桃園大溪展出。（記者李容萍攝）

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