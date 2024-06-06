台東垃圾今年燒不完 暫不接代燒

2024/06/06 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕環保局四日向台東縣議會提案，環境部請求台東焚化廠提供每年二．四萬公噸餘裕空間，供環境部調度代燒其他縣市垃圾。而縣府昨天表示，環境部公文寫得很清楚，「先以自身垃圾處理完」，據計算，大約要到年底才能燒完。意即在今年結束前應該不會執行代燒。

日前國民黨籍縣議員張國洲、鄭崗山都有條件支持焚化爐代燒高雄市垃圾二．四萬噸垃圾，其中為平等互惠原則、檢測數據超標即停機、底渣委外處理不放台東、焚化場回饋機制惠及全市各里。

縣長饒慶鈴在臉書發文也投書媒體表明自己決定重啟焚化爐，兩年試運轉期間解決垃圾問題空品仍全國第一，最近焚化爐開始討論長期續約，有議員持反對意見仍會盡力溝通，說清利弊得失。

令外界及部分縣議員擔心是，何時開始燒、機制為何。縣府則表示，維持二爐都能啟動、平均分攤垃圾量至七、八成滿為最有效率且空污最少，也因如今將面臨新一輪標案，讓廠商能獲利，而增加投標意願。

縣府表示，依中央公文指示以台東垃圾優先處理原則，目前台東及掩埋場儲存量要年底才燒完，後依「平等互惠」原則，高雄對台東伸出援手但並不是無條件代燒，「當年對方能代燒已是很好，收費、處理模式比照當年台東待遇」。

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