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清明連假前 台東酒駕大執法

台東縣警局昨天起展開清明節連假前酒駕大執法。（記者黃明堂翻攝）

台東縣警局昨天起展開清明節連假前酒駕大執法。（記者黃明堂翻攝）

2024/04/02 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣今年一到三月份發生九起死亡交通事故，造成十人死亡，其中三件當事人有酒後駕車情形，為展現政府酒駕零容忍執法決心，縣警局昨天起展開清明節假期前連續三日酒駕大執法。

3個月9事故釀10死 3件酒駕

縣警局交通隊表示，今年元月份迄今已移送公共危險罪兩百九十一人，取締酒後駕車違規一百廿五件，其中酒測值最高達到一．三四MG/L，遠超過標準值○．二五MG/L。在警方強力執法下仍有民眾沒有警醒而罔顧法律，以身試法。

喝多少酒可能達到酒駕標準？交通隊表示，若以七十公斤的成年人為例，飲用啤酒一千一百廿西西罐裝啤酒、紅酒四百六十六西西、米酒兩百八十西西或高粱酒九十六．五西西時，體內的呼氣酒精濃度已達到○．二五mg/L，其酒後導致注意力下降，也增加交通事故發生之機會。

警方提醒 多利用指定駕駛

另外，酒後駕車不僅觸犯公共危險罪，最高處三年有期徒刑，若肇事因而致人於死者，則處三年以上十年以下有期徒刑，警方提醒民眾參加宴席，如飲用酒類或是含有酒精成分料理，絕不酒後駕車，以保障民眾生命、財產安全，請多利用「指定駕駛」、「搭乘計程車」及「代客開車」等措施。

交通警察隊隊長劉正達表示，取締酒駕是警察常態性的工作，酒駕零容忍，警察局昨天起到明天實施取締酒後駕車大執法，民眾切勿心存僥倖，請大家養成「酒後不駕車，開車不喝酒」的習慣。

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