劉櫂豪7度參選台東縣長？賴坤成轉發貼文自曝：本來也要選……

前立委賴坤成自曝原規劃參選台東縣長，但為避免劉櫂豪也出來，所以支持陳瑩。（取自賴坤成臉書）

系出綠營的前立委劉櫂豪昨天在臉書預告近日將說明是否第7次參選台東縣長，與劉多次交手的民進黨前立委賴坤成今天凌晨在臉書轉貼，批評他一輩子就是要坐轎，並自曝自己原本也規劃要參選縣長，但評估一旦參選，劉也會出來，為避免拖累一堆人，決定支持陳瑩，沒想到，他不選了，劉櫂豪還是要選。

賴坤成與劉櫂豪近20年來多次黨內相爭，更曾在縣長選舉、立委選舉對壘，恩怨極深。賴今天凌晨轉貼劉櫂豪的預告文，並寫下長篇大論細數劉櫂豪，批評他一輩子就是要坐轎，從沒想過也不曾幫人抬轎，總是用些美麗的詞彙堆砌起他的「夢」，然而還是有些信徒前仆後繼地追隨著。政黨、派系及家族勢力都曾是他參選的助力，卻也在用不到時棄之如敝屣。

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賴坤成說，自己敗選後原來也計劃參選縣長，然而黨內派系勸阻說如果賴參選劉也會出來，當選機會渺茫，情勢比人強，選舉不是選爽的，要對選民、政黨負責，選輸了拖累一堆人，賴只好黯然接受，也支持陳瑩參選縣長，詎知，劉還是要7度參選縣長。參選是件嚴肅、重大的決定，要勞師動眾、所費不貲，參選所為何事？他無法理解！

不過，劉櫂豪的預告文吸引不少網友回應，多為支持劉參選，要他勇往直前，劉也回應「非常感謝」、「繼續加油」。

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