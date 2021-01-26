防疫考量 台東縣各國中小校園、都蘭派出所都不開放露營

都蘭派出所露營區封閉，不開放遊客露營。（記者黃明堂攝）

2021/01/26 16:11

〔記者黃明堂／台東報導〕往年春節期間，台東不少學校都成了遊客的露營地，但台東縣教育處今天宣布，即日起校園防疫升級，寒假不開放參訪及露營，過年也不例外。成功分局都蘭派出所的免費露營區也宣布即日起暫停開放。

台東縣教育處長林政宏表示，今天擬訂了校園防疫升級的計畫，其中1項就是全縣各校園即日起．將採實名制進入，禁止民眾及遊客進入校園露營、參訪等活動；禁止50人以上之課程、研習及營隊活動，請學校依課程活動性質評估取消、延期或改線上。

另外，體育活動、競賽、訓練營隊及選拔賽等，即日起採閉門比賽辦理。人員進入校園應配戴口罩、量測體溫、酒精消毒及實名制，並遵照教育部之防疫規定事項辦理。

林政宏說明，往年春節期間，不少遊客會到校園紮營，但部分遊客留下垃圾，令師生相當困擾，因此，原本就有部分學校不開放露營，此次因應防疫，教育處統一宣布校園禁止遊客露營。

都蘭派出所旁的免費露營區也是人氣相當旺的露營場地，但成功分局表示，為落實中央與台東縣政府防疫措施，避免疫情擴散，即日起都蘭派出所露營區暫停對外開放使用。

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