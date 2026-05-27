北市今年首發熱浪通報 社子飆高溫37度

北市發布今年首次熱浪通報，並啟動預警機制。（記者蔡愷恆攝）

北市災害防救辦公室昨指出，中央氣象署十一點二十八分針對內湖、大安、信義、中山、松山與文山區發布高溫橙色燈號，有出現三十八度高溫的機率，其餘六區皆為黃色燈號，北市昨最高溫落在十一點十分社子站的三十七度。北市昨也同步發布今年首次熱浪通報、啟動熱浪預警機制，並執行高溫道路灑水。

環保局表示，市府已通報十個相關局處加強執行高溫因應工作，包含環保局以回收水辦理道路灑水降溫作業；公園處加強公園綠地與植栽澆灌；勞動局進行戶外作業勞動檢查，社會局啟動獨居長者關懷機制；教育局加強校園熱傷害預防宣導，並通知學校調整戶外課程。

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此外，衛生局及市場處辦理熱傷害衛教、緊急醫療整備及食品安全宣導；水利處及衛工處強化截流設施與污水系統操作，提升河川涵容與自淨能力；消防局也同步整備緊急救護量能，以降低高溫可能帶來風險與衝擊。

環保局提醒，高溫期間應儘量待在通風良好或有空調設備的室內環境，若室內未裝設空調，也應適時開啟門窗及電風扇，加強空氣流通，避免因悶熱造成身體不適，家中有長者及幼童者更需特別留意。

市府表示，應避免長時間從事戶外活動或劇烈運動，如需外出，應做好防曬措施並適時補充水分，儘量選擇陰涼處休息，減少戶外曝曬及體力消耗，以降低熱傷害發生風險。

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