《議員選舉》傳于美人參選中正萬華 鍾小平︰恐送給綠營第4席

二〇二四年曾以無黨籍參選台北市中正、萬華區立委的于美人，傳可能再戰今年議員選舉。（資料照）

今年底地方舉行九合一大選，在二〇二四年曾以無黨籍參選台北市中正、萬華區立委的于美人傳可能再戰今年議員選舉。對此，在二〇二四年也於該區競選立委的國民黨籍中正、萬華區市議員鍾小平直言，于美人也加入參選，那泛藍陣營參選爆炸，恐讓綠營有機會從本屆三席擴張到第四席。

國民黨在該區有四席現任議員應曉薇、郭昭巖、吳志剛及鍾小平，今年大選也預計提四席。民眾黨已確定由上屆落選頭吳怡萱捲土重來參選。

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于︰什麼都有可能

三月廿日適逢土地公聖誕，二二八公園福德宮舉辦「福德正神聖誕慶典晚會」，邀請《超級紅人榜》多位人氣歌手接力演出，也邀請該節目主持人于美人，于再度現身地方行程，引發各界討論，不過于美人並未明確表態，僅語帶玄機說「什麼都有可能」。

鍾小平說，于美人看來還沒決定，但若于也參選，就造成泛藍參選爆炸，這可能讓民進黨有機會從現有三席攻佔第四席，因該選區有九到十人要分非綠六成選票，相對綠營參選人只有四人分四成綠營選票，最終這局可能成非綠大混戰。

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