北市「爆閃燈」規範不一 市府無法納管

北市設置「紅藍爆閃燈」提醒駕駛人減低車速，但有民眾認為恐產生眩光。（資料照）

2023/11/22 05:30

〔記者陳冠甫／台北報導〕各縣市警察局近年頻繁設置「紅藍爆閃燈」盼提醒駕駛人減低車速，但有民眾認為爆閃燈恐產生眩光，反而干擾視線影響安全，日前「公共政策網路參與平台」發動連署禁用且連署已通過。目前對爆閃燈亮度、安裝高度未有統一規範，爆閃燈來源有政府採購，也有民間捐贈，但警局裝設時不一定向共桿單位提出申請，造成交通局、工務局對業管的交通號誌桿、路燈有無裝設爆閃燈並無掌握，這也讓裝設爆閃燈是為增進交安的美意大打折扣。

交通粉專批干擾駕駛 用標線較佳

交通粉專「通勤者之歌」管理員質疑，爆閃燈於法無據，部分裝設地點位於巷弄內，照明本就不佳，爆閃燈閃爍的亮光，對駕駛干擾更嚴重，若要讓民眾駛經路口減速，用標線效果更佳，且符合道路標線規則。

警方早期就曾裝設「紅藍閃爍警示燈」模擬巡邏車紅藍燈，藉以提高見警率，降低犯罪率，近期推廣至防制交通事故使用。按北市交通警察大隊資料，北市二○一六年至二○二一年間購置爆閃燈共計一四六個，花費約四十一萬，交通大隊表示，因爆閃燈非現行交通管制設施，且對提高見警率的警示效果減弱，二○二一年起交大已不再採購。

爆閃燈部分採太陽能充電式無需接電，可以直接掛設，甚至因價格便宜，可當作耗材更換，無需通知其他單位，就可掛設。此外，爆閃燈屬於新興產品，無法可管，且不同局處間橫向聯繫不佳，無法對裝設爆閃燈地點、數量有效掌握，自然也無從納管、整合有效的掛設方式、地點。

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