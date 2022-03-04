全台大停電 北市49起電梯受困 239處號誌故障

北市一處工地昨早傳出火警。（記者鄭名翔翻攝）

2022/03/04 05:30

近43萬戶停電 1起工地火警幸未造成傷亡

〔記者鄭名翔、楊心慧、蔡思培、蔡亞樺、盧賢秀／綜合報導〕台灣電力公司興達電廠昨早發生事故，導致全台出現大停電；台北市自昨早九點多起十二行政區均傳出停電通報，北市災害應變中心隨即二級開設並成立「○三○三停電專案」，至昨早十一點廿八分全市恢復供電止，此期間達四十二萬九四三六戶受影響，兩百卅九處交通號誌故障，並傳出四十九件電梯受困、一起工地火警，所幸未造成人員傷亡。

北市府昨早陸續接獲各行政區的里長通報停電問題，第一時間尚無法查明原因，又正逢上班尖峰時刻，大量警消出動前往交管、搶救各地災情，處處警笛聲大作。

警派員至路口疏導交通 車流穩定

因應大規模停電，北市災害應變中心隨即二級開設並成立「○三○三停電專案」，各區災害應變中心亦同時開設。北市交通警察大隊指出，停電導致部分無不斷電系統的交通號誌異常，立即派出大量警力協同交通局至各多時相路口進行人路疏導，同時由號誌工程隊緊急啟動發電機加速恢復燈號功能，雖造成部分用路人行駛停等，但整體車流狀況還算穩定，也未出現異常爆量的車禍事故。交工處出動十五車、卅人次啟動交通快打機制解決兩百卅九處交通號誌故障問題。

87處YouBike 1.0沒電無法借還

北市交通局統計，共有八十七處的YouBike 1.0沒電，導致民眾無法借還，後已陸續恢復正常營運；YouBike 2.0則因車機本身有電池、屬於獨立供電系統，因此未受影響，正常營運。

有備援電力設備 北捷正常行駛

受停電影響，台鐵、高鐵昨早均一度停駛，但台北捷運未受影響仍正常行駛；北捷指出，因捷運內部主變電站由台電雙回路供電，若台電一回路故障，則會自動切換至另一回路，且各變電站均有備援電力設備因應異常情形。

此外，北市消防局出動一百一十車次消防車、三車次救護車、動員三百七十八人次人力，協助四十九件電梯受困案順利脫困，並撲滅一處大安區工地火災，所幸未造成人員傷亡。

而北市各醫院、長照中心啟動備援電力，並未傳出災損，十二健康服務中心、門診部、醫院、診所內的疫苗儲存因應停電啟動不斷電系統維持保存，部分診所因備援電力有限，緊急啟動疫苗冷藏後送，由轄區健康服務中心協助，整體儲存狀況無虞，不影響疫苗施打。另有春寧護理之家及景美醫院附設護理之家停電，緊急啟動不斷電系統因應。

基隆15萬戶停電 市場點蠟燭做生意

全台大停電，大基隆地區（包括新北的汐止、金山、瑞芳地區）有十五萬戶停電，基隆市有三件電梯受困案件，仁愛市場一片黑漆漆，還有攤商點蠟燭做生意，也有零星顧客摸黑進入買菜，一直到上午十一點左右全部恢復供電。

海產店遇到無預警停電，急忙把螃蟹、龍蝦等撈起來裝籠，以貨車載到海裡暫時養著，還有的店家則是趕緊拿出發電機打水，否則超過一個小時海鮮就會死亡。市區號誌雖受影響，警方及時疏導，交通還算順暢。

基隆市仁愛市場有部分攤商點蠟燭，讓市場內民眾安心購物。（記者盧賢秀攝）

台北市昨早大停電，全市共有二三九處交通號誌故障。（北市議員王鴻薇提供）

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