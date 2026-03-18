週四北東轉濕涼 中南部上看30度

週四中部以北及東北部濕涼，低溫約16至18度；中南部及花東保持偏暖。（資料照）

週四全台天氣趨於不穩定，北部與東北部受冷空氣影響，低溫僅約16至18度，感受偏濕涼；中南部維持溫暖，高溫仍可達28至30度，但仍需留意日夜溫差。而桃園以北、東半部地區及各地山區會有局部短暫陣雨，外島也有多雲偶雨。

中央氣象署預報，週四受微弱鋒面通過影響，天氣變得較不穩定，桃園以北、東半部地區、恆春半島及竹苗山區有不定時局部短暫陣雨，中南部山區午後則有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴。另外，金、馬及北部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊及路況安全。

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溫度方面，週四鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花東約19至20度，高溫方面，北部、東北部及東部約23至24度，花東25至26度，中南部可達28至30度。離島方面，澎湖多雲短暫雨，19至22度；金門多雲，15至20度；馬祖陰短暫陣雨，12至15度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週五到週六，北部、東半部維持陰天有短暫陣雨，中南部大致為多雲，山區有局部短暫陣雨機會，中南部氣溫雖比較高，但台南以北、東北部空曠地夜晚到隔日清晨，仍可能有14度或以下低溫發生。

週日東北季風減弱北收，只剩東半部有局部短暫陣雨，北部逐漸恢復多雲或有陽光天氣，但中南部日夜溫差仍明顯。

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紫外線指數方面，週四新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、澎湖、金門、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週四環境風場為東南風轉東北風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；清晨北部、馬祖、金門地區有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南空品區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週四桃園以北、東半部地區、恆春半島及竹苗山區有不定時的局部短暫陣雨，中南部山區午後則有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（擷取自中央氣象署網站）

週四的紫外線指數，新北、台北、基隆、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、澎湖、金門、連江為「中量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週四的空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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