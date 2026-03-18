水流第一視角穿越雲嘉南平原 灌溉串接工程影片揭密

水路串起雲嘉南農田，灌溉系統串接工程影像說故事。（擷取自農業部官方臉書影片）

「雲嘉南灌溉系統串接工程」為什麼重要？工程究竟困難在哪？又如何提升農業水資源的韌性？這些問題，其實牽動著台灣農田水利超過100年的發展歷程。農業部今（18）日晚間上架介紹「雲嘉南灌溉系統串接工程」的台語專題影片（https://www.facebook.com/reel/4134445126805808），以約10分鐘的內容，帶領民眾了解這項跨縣市水資源調度工程的背景與意義。

影片上線後，吸引不少關注農業水利議題的網友分享。南市立委賴惠員也搶頭香留言「這個百年工程非常重要」，為這項提升農業水資源韌性的重大工程按讚分享。影片中除呈現壯觀空拍畫面，也透過水流第一視角，呈現灌溉水在渠道間流動、跨區輸送的過程，展現台灣農田水利系統的規模與工程之美。

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所謂雲嘉南灌溉系統串接工程，主要是將雲林、嘉義與台南原本分屬不同水源與渠道的灌溉系統進行連結，透過新建或改善渠道、抽水站與調度設施，讓各灌區水源可以互相支援與調度。當某一區域遇到枯水或供水不足時，可由水源相對充足的區域調水支援，形成跨區調度的農業水網，提升整體灌溉系統的韌性。

工程之所以困難，在於雲嘉南平原的灌溉系統多為長年累積的渠道與水利設施，分布廣泛且水位條件各異，要讓不同系統順利串接，必須精密規劃水位落差、抽水調度與渠道容量，同時兼顧農田灌溉需求與既有水利設施運作，因此工程技術與整體調度規劃都相當複雜。

台灣農田水利發展超過100年，人類與大地萬物在水資源系統裡共生。（擷取自農業部官方臉書影片）

空拍視角看雲嘉南灌溉系統串接工程。（擷取自農業部官方臉書影片）

水流第一視角穿越雲嘉南平原。（擷取自農業部官方臉書影片）

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