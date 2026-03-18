從銅板價到破百！小吃價格狂飆 網點名「6美食」：不能接受

網友點名雞排與飲料漲幅最兇。（資料照）

物價不斷飆升，許多平民美食價格也跟著水漲船高，尤其相當多小吃都已經突破百元，讓民眾抱怨連連。對此，就有網友發問，「哪種食物漲破百你最不能接受？」

一名網友在PTT發文表示，俗話說民以食為天，但有許多經典小吃在這二十年來也漲價不少，他舉出排骨便當、肉絲蛋炒飯、雞排、牛肉麵、臭豆腐、蚵仔煎六樣美食，直問「哪種食物漲破百你最不能接受？」

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貼文曝光後，網友紛紛表示，「便當啊，雞排可以不吃，但便當能不吃？」、「牛肉麵越來越縮水」、「雞排，點心而已一個要100元」、「臭豆腐吧，沒啥料成本最低」、「雞排漲太誇張了」、「牛肉麵漲幅最扯，一碗兩三百都成為常態」、「臭豆腐，沒肉是在貴什麼」、「雞排賣得跟便當一樣貴超扯」。

也有網友提到，「肉圓」、「手搖飲，我買過1杯110元的，加珍珠費用再往上加」、「台北這邊鍋燒麵已經100跟破百了」、「飲料吧現在已經底線了」、「麵線真的漲特別兇，是因為蚵仔嗎」、「鮪魚蛋餅這種東西要50塊我就已經受不了了」、「章魚燒超沒價值」、「絕對是手搖飲」。

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