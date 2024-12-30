台北市第三期空品維護區元旦上路 新生南路至松江路禁高污染車輛進入

台北市新生南路三段空氣品質維護區提醒路牌。（台北市環保局提供）

2024/12/30 16:23

〔記者林承鴻／台北報導〕為提升空氣品質並維護市民健康，台北市政府公告劃設新生南路至松江路（與民權東路交叉口）全線南北向車道為「第三期空氣品質維護區」，加強管制高污染車輛。自2025年1月1日起進入第三期空品維護區的柴油大客貨車及小貨車應先取得優級自主管理標章，機車應完成當年度定期排氣檢測，起重機應取得施工機具清潔排放自主管理標章，違者自明年7月起開罰500元至6萬元罰鍰。

環保局表示，管制區域涵蓋5所學校、1間醫院、公車專用道與自行車道，考量第三期空品維護區涵蓋範圍較廣，且管制對象多為不特定對象，影響層面較大，因此自明年1月1日起至6月30日先針對違規車主寄發勸導通知單，自明年7月1日起，將直接取締告發違規車主，違反者處500元至6萬元罰鍰。

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環保局說明，北市已分別於2021年及2022年劃設施行第一期及第二期空品維護區，管制後，空品維護區內柴油車自主管理標章取得率由75%提升至99%，機車定檢率也從78%提升至99%。進一步分析空品維護區管制前後於3站轉運站、3座焚化廠及松山機場進行空氣品質監測結果顯示，細懸浮微粒PM2.5改善約10至21%、氮氧化物改善約25至32%、一氧化碳改善約26至33%，有效改善空氣品質。

北市府已進一步於2024年11月29日公告劃設第四期空品維護區，將於2026年1月1起施行，管制區域為南京東路、仁愛路、信義路（自中山南北路至復興南北路交叉口）東西向車道。

環保局指出，自2021年至今年11月30日，空品維護區違規已裁罰機車3375件，各罰500元；柴油小貨車5837件，各罰1000元；柴油大客貨車4403件，各罰2000元，總計開罰1633萬500元。環保局提醒，機車車主應養成每年按時完成定期排氣檢測的習慣，也鼓勵柴油大客貨車、小貨車及起重機的車主主動檢測排氣取得自主管理標章。

台北市第三期空氣品質維護區管制區域為新生南路至松江路（與民權東路交叉口）全線南北向車道。（台北市環保局提供）

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