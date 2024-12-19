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    首頁　>　臺北市

    朝野協商臨時喊卡 李坤城向韓國瑜喊話：別只當國民黨的立法院長

    法院內政委員會輪值主持會議的國民黨籍召委徐欣瑩未出現，朝野立委再度爭論不休（見圖）。韓國瑜下午主持朝野協商也臨時取消。（記者叢昌瑾攝）

    法院內政委員會輪值主持會議的國民黨籍召委徐欣瑩未出現，朝野立委再度爭論不休（見圖）。韓國瑜下午主持朝野協商也臨時取消。（記者叢昌瑾攝）

    2024/12/19 16:56

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院長韓國瑜原訂今（19）日下午主持朝野協商，卻臨時取消。民進黨立委李坤城說，他們要求韓國瑜應先處理16日、18日的內政委員會爭議，再進行朝野協商，「當一個全立法院的院長，不是只有當國民黨的院長」

    立法院長韓國瑜原訂今天下午3點起主持朝野協商，研商憲法訴訟法、財政收支劃分法、警察人員人事條例、發展觀光條例、公益揭弊者保護法，與內政委員會16日議事程序爭議等，但協商最終臨時取消。

    李坤城說明，取消的原因是他們向韓國瑜說，必須先處理內政委員會16日的封門案件，與18日下午召委徐欣瑩突然說要開會，違反議事程序等爭議，再進行朝野協商。

    李坤城轉述指出，韓國瑜答覆稱在處理中，因此今天下午協商先取消；民進黨團也在等候韓國瑜處理完爭議，隨時可以進行朝野協商。

    李坤城也向韓國瑜喊話，「當一個全立法院的院長，不是只有當國民黨的院長」，若韓國瑜不處理封門事件，未來國民黨只要賭住會議室、議場門口，不讓民進黨開會，就想通過任何法案，此舉違反立法院職權行使法與立法委員行為法，希望韓國瑜能先處理完爭議，才有繼續協商下去的可能性。

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