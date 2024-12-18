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    雙城論壇上海贈「台胞服務手冊」 陳怡君批：蔣萬安對中國曖昧

    民進黨台北市議員陳怡君。（資料照，記者廖振輝攝）

    民進黨台北市議員陳怡君。（資料照，記者廖振輝攝）

    2024/12/18 20:14

    〔記者楊心慧／台北報導〕雙城論壇中，上海方準備「台胞服務手冊」，引發統戰爭議，民進黨台北市議員陳怡君表示，蔣萬安對中國態度曖昧，為國民黨、共產黨聯手埋下伏筆，辦雙城論壇打破競選時設下的共機艦擾台就不舉辦的承諾，更不敢替在中國遭逮補民眾發聲，論壇最終流於形式。

    上海市副市長華源在雙城論壇致詞提到「兩岸同胞從來都是一家人」，為出席者提供的「台胞服務手冊」，並教導如何辦理中國居住證；另外，中國國台辦發言人朱鳳蓮也表示，將和廣大台灣同胞一道，堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨分裂，推進「祖國統一」和民族復興。

    陳怡君批評，蔣萬安市長好不容易提起勇氣向中國上海方表達和平的重要性，但因為用詞曖昧、用浪漫詞藻美化中國對台灣文攻武赫的事實，蔣萬安致詞時用「少一點船艦飛機的喧囂呼嘯」，根本是縱容中國對台灣的暴力，她反問蔣萬安，暴力難不成還分等級嗎？二個國家的交流，是不容許有任何的暴力，跟中國如此喊話，簡直就是「委屈的和平」。

    陳怡君痛批，上海方為出席者提供的「台胞服務手冊」，教導如何辦理中國居住證，根本就是國民黨、共產黨光明正大用市民的公帑進行「國共合作」掏空台灣，難怪雙城論壇不敢邀請民進黨議員與會參加，只敢邀請藍白議員。

    陳怡君認為，蔣萬安舉辦雙城論壇，不僅打破自己競選時設下的共機艦擾台就不舉辦的前提，實際舉辦又不敢替在中國遭逮補民眾發聲，論壇流於形式，雙方無法對等交流「為辦而辦」，是完全零分的不合格。

    雙城論壇中，上海方準備「台胞服務手冊」教台灣人如何辦理中國居住證。（記者何玉華攝）

    雙城論壇中，上海方準備「台胞服務手冊」教台灣人如何辦理中國居住證。（記者何玉華攝）

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