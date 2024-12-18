用「折扣碼」送小物抽佣恐轉被告？吳怡萱：黨檢媒一體人格摧毀

檢調追查柯文哲政治獻金假帳案，昨傳喚民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、台北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等人。（資料照，記者劉信德攝）

2024/12/18 11:49

〔記者李文馨／台北報導〕檢調偵辦柯文哲政治獻金假帳案，為釐清動支情形，昨上午傳喚民眾黨立法院黨團辦公室主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫、台北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱、黨工李婉萱及木可公司助理何璦廷作證。傳吳怡萱等4人用「折扣碼」送小物抽佣，恐由證人轉列被告偵辦，吳怡萱對此表示，檢方搞不清楚，還配合媒體、側翼名嘴誤導視聽，讓他們實際經歷一次何謂黨檢媒一體的人格摧毀。

媒體報導，民眾黨利用黃瀞瑩、陳智菡等人知名度吸引選民捐贈政治獻金，再用「折扣碼」發送競選小物從中抽佣分潤，抽佣的錢疑來自政治獻金，涉違反《政治獻金法》，黃瀞瑩、陳智菡、許甫、吳怡萱等4人恐由證人轉列被告偵辦。

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吳怡萱表示，他們實際付出勞務、幫忙宣傳木可的商品，從木可公司所取得的勞務報酬，卻被抹黑成是「抽佣」，更無限上綱成錢是來自於政治獻金；她強調，木可商品不代表就是募款小物，勞務報酬不代表是抽佣甚至不法所得。

吳怡萱也說，不只檢方搞不清楚，還配合媒體、側翼名嘴誤導視聽，讓他們實際經歷一次何謂黨檢媒一體的人格摧毀，原來不用等下週二，放話抹黑隔天就來。

傳吳怡萱等4人用「折扣碼」送小物抽佣，恐由證人轉列被告偵辦，吳怡萱今批檢方搞不清楚，還配合媒體、側翼名嘴誤導視聽，讓他們實際經歷一次何謂黨檢媒一體的人格摧毀。（資料照，記者王藝菘攝）

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