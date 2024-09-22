保二總隊警員在論壇散布未成年性影像 懲戒法院判降1級改敘

懲戒法院認為郭員知所悔悟，已獲緩刑，且當年考績已獲丙等，故近日判郭男降1級改敘處分。（資料照）

2024/09/22 16:57

〔記者吳昇儒／台北報導〕保安警察第二總隊一名郭姓警員去年6月11日前透過家中網路，在某論壇內張貼未成年少女的生活照，且標題敘述露點等不雅文字，更提供載點讓人下載套圖，被同事查獲，被法院判刑，並移送懲戒。懲戒法院認為郭員知所悔悟，已獲緩刑，且當年考績已獲丙等，故近日判郭男降1級改敘處分。

判決指出，郭員於2019年10月21日正式派任到保二總隊，但卻在服務期間登入網路論壇，張貼內容含有成年人及未成年人為性交、猥褻行為的照片及影片。

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郭男於偵審期間均坦承犯行，被台南地方法院分別依違反兒少性剝削條例，判處有期徒刑6月得易科罰金及1年2月、緩刑3年，並於判刑確定後兩年內，捐贈檢察官指定關於防制兒童或少年性剝削公益團體20萬元。

郭男答辯時向懲戒法院的法官表示，當時擔任警職前不熟識法律，為了提高在論壇內積分，才會分享轉貼色情影像，案發後自始坦承犯行並配合調查，並為此深感懊悔。請法院從輕懲處，避免影響家庭及職業生涯。

懲戒法院指出，郭員確實有違法行為，且被判刑有罪，審酌保護兒童及少年免於遭致性剝削，被付懲戒人擔任執法人員更應身體力行為民表率，卻散佈少年為猥褻行為照片、影片供人觀覽，嚴重影響社會善良風氣，本應從重懲戒。

考量郭員並無前科，且已坦承犯行，並知所悔悟；加上他犯案時年方23歲，年輕識淺，閱歷及思慮較屬不周，工作表現佳，平日工作態度良好。被查獲當年考績已被評為丙等，已受相當之教訓，當已知所警惕，故判處判降1級改敘處分。

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