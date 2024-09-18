京華城案柯文哲先給建照才補容移 游淑慧轟先上車後補票

台北市議員游淑慧。（資料照）

2024/09/18 13:36

首次上稿 10:34

更新時間 13:36

〔記者蔡思培／台北報導〕前台北市長柯文哲因京華城容積率案被羈押禁見，本報揭露，由柯文哲代表北市府和京華城子公司「鼎越開發公司」簽訂協議書時間竟在核發建照後的同年11月6日，疑先給建照才簽協議書。國民黨北市議員游淑慧今更指出，京華城案市府移給了建照才補容積轉移，是先上車後補票，怎麼知道2個月後的容移審查一定會過？

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游淑慧今表示，申請建照、核發建照都要預先確認整體開發量體，建照審查是剛性審圖，開發量體、建築設計都要確認後才能進行圖審，建照申請時程3個月都算快。

游淑慧說，當時鼎越公司要先確認容獎取得多少，容移被核定多少，拿到多少增額容積後，才能做建築設計和建照申請。但游表示，若看當時鼎越申請時序，按都發局所言，即便以市府2022年10月6日協議書核定日為生效日，也僅確認容獎部分。而容移核准是2022年12月15日才在審議委員會通過，京華城必須等容移確認通過後，才能申請建照。

游淑慧質疑，市府核發建照日居然早於容移核準日，「請問怎麼知道2個月後的容移審查一定會過？」游質疑先上車後補票，給了建照才補給容移。

游淑慧說，京華城案2022年11月都還在審容移，連購買容移的錢都還沒繳，怎麼審建照、發建照。她也質疑，2022年11月22日才要提會審查容積代金審議委員會，就算鼎越確認容移一定到手也不合法。

游淑慧也懷疑，柯市府會趕著2022年10月18日發建照，是否要在2022年12月25日前處理完此事？她也指，2022年7月22日都發局就核定京華城案的都市設計及土地使用開發許可，當時京華城都還沒有取得市府的協議書，也還沒有審核通過容移，但市府都設會議已先核定建築面積，也包括容移及容獎。

鍾小平也說，簽訂協議時間比給建照時間晚，代表簽訂協議顯然有困難，給建照後輕舟已過萬重山再補協議，應該要廢照。本來是協議在前，建照在後，現在確實建照在前、協議在後是這有問題，且協議爭議性太大。

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