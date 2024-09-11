2年花2677萬僅1發票！被質疑「柯文哲小金庫」 眾望基金會發表3點聲明

台北市台灣眾望關懷基金會發表3點聲明。（翻攝自基金會官網）

2024/09/11 16:21

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案遭羈押禁見，媒體人姚惠珍今日揭露，柯文哲卸任台北市長後，所成立的「台北市台灣眾望關懷基金會」金流不明，質疑基金會2年來捐款收入2700萬元、業務支出2677萬元，但官網卻只有4場活動、1張10萬元發票，質疑該筆2677萬元到底花去哪？對此，基金會發布三點聲明。

姚惠珍今日質疑，根據她多年追財團法人基金會跟公益信託的經驗，眾望很可能是柯用來「操作」的小金庫，而且兩年就「洗」了2700萬元。她質問，2700萬是誰給的？2677萬5672元花去哪？兩年近1000萬元行政人事費究竟養了誰？請民眾黨或李文宗回答。

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對此，眾望基金會表示，為避免錯誤資訊導致大眾誤解，以訛傳訛，特發此聲明以正視聽。聲明指出，首先，媒體名嘴所出示的報表，乃本會公告於網站上之「財務預算表」，非最終實際收支，盼媒體名嘴勿錯誤解讀，藉此大做文章；再者，本會收入及支出皆受主管機關及相關法規監督，每一筆金額皆有憑據。

聲明強調，眾望基金會近期將召開董事會，經董事會通過後，將依規定呈交112年度財務報表予主管機關以昭社會公信。

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