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    珊珊真的會大迴轉？鄭明典揭1跡象：未來路徑不確定性高

    鄭明典分析，雲圖顯示珊珊颱風的旋轉雲系有擴大的跡象，和季風環流圈的互動可能更明顯，未來路徑不確定性高。（圖擷自中央氣象署）

    鄭明典分析，雲圖顯示珊珊颱風的旋轉雲系有擴大的跡象，和季風環流圈的互動可能更明顯，未來路徑不確定性高。（圖擷自中央氣象署）

    2024/08/28 09:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕珊珊颱風目前在日本南方海面龜步移動，對九州地區構成極大威脅，前氣象局長鄭明典表示，西南季風再度增強深入西北太平洋讓「季風環流圈」氣流型態再次出現，珊珊颱風和季風環流圈互動的情況下，未來路徑不確定性高。

    根據日本氣象廳觀測顯示，「珊珊」颱風今（28日）早8點許的中心位置在北緯29.2度、東經130.0度，也就是在九州南方海面，緩步向西北移動，中心最大風速每秒50公尺，相當於我國中度颱風上限；日本氣象廳預估「珊珊」颱風未來速度緩慢，登陸時間可能延後到明（29日）晚。

    前氣象局長鄭明典在臉書表示，「西南季風再入大洋」，有一股西南季風再度增強深入西北太平洋，季風與副高互動的結果，讓「季風環流圈」氣流型態再次出現，珊珊颱風稍微偏離北上氣流位置，比較靠近環流圈的中心區域，因此駛流很弱，移動緩慢。

    鄭明典分析，雲圖顯示珊珊颱風的旋轉雲系有擴大的跡象，和季風環流圈的互動可能更明顯，未來路徑不確定性高。

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