全球首家米其林一星冰淇淋店 主廚萬士傑：優勢是吃了更多台灣食物

《台灣米其林指南2024》27日公布摘星餐廳名單，「MINIMAL」為全球首家摘星冰淇淋店，主廚萬士傑（中）接受媒體訪問。 （記者羅沛德攝）

2024/08/27 18:20

〔記者蔡思培／台北報導〕《台灣米其林指南2024》今天下午揭曉，首次摘下一星的「MINIMAL」，是全球首家獲得一星的冰淇淋店，透過溫度變化讓顧客體驗冰淇淋不同面貌。主廚萬士傑表示，MINIMAL雖然是冰淇淋店，從食材選擇、研究、風味都是以料理角度思考。未曾出過國工作的他表示，自己優勢就是在台灣多活的這段時間、吃了更多台灣的東西，讓他有機會探索自己喜歡的東西與原因。

位於台中的MINIMAL此次獲得米其林一星肯定，也是全球首家獲得一星的冰淇淋店。餐廳提供各種冰淇淋套餐，透過-12°c、-40°c、-196°c等不同溫度變化，讓顧客體驗的冰淇淋各種感受。主廚萬士傑表示，MINIMAL雖然是冰淇淋店，從食材選擇、研究、風味都是以料理角度思考，差異在於料理媒材，他們是使用冰淇淋呈現，很開心用這樣的方法讓米其林看到他們的努力。

請繼續往下閱讀...

萬士傑也提到，MINIMAL自2021年開業至今，料理經過多次修改，最初只有單一冰淇淋，但難免擔心客人吃太多冰淇淋感到不適，因此加入糕點、慕斯等料理。但後來他仍認為冰淇淋是他的最愛，為何要做不是冰淇淋的料理，他也開始思考如何只使用冰淇淋，卻透過不同溫度做出完整的套餐，透過香氣、口感、層次讓大家感受冰淇淋的各種變化。

萬士傑表示，MINIMAL這間店的想法單純但韌性，就是喜歡冰淇淋，因此他花很多時間思考、感受冰，發現讓冰更有感受的方法。他也笑稱，「很多人會覺得我們（MINIMAL）是甜點店，但我其實不太會做甜點，我只會做冰」，他鼓勵投入餐飲業的年輕人除了要掌握各領域基本技術，也可以多去思考並認識自己，了解喜歡、感受到的是什麼。

萬士傑提到，有些人會認為自己沒有漂亮的履歷、不曾出國、未曾在星級餐廳工作，但他認為人的一生不太會浪費。他以自己為例，他雖未曾出過國工作，但相較其他人，「我的優勢就是在台灣多活的這段時間、也吃了更多台灣的東西，也感受更多我喜歡的東西」，他也探索自己喜歡的東西與原因。他認為，只要多去感受、多問自己，就可以找到自己喜歡的東西，把想像做出來，再不斷調整進化，就能有不錯的成果。

台中「MINIMAL」為全球首家米其林一星冰淇淋店。（圖擷取自MINIMAL臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法