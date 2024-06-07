曹瑞芸打造竹子湖繡球花農田 繽紛漸層花田成打卡熱點

「曹家花田香」農園孕育著曹家三代的心血。（台北市產業發展局提供）

2024/06/07 17:05

〔記者楊心慧／台北報導〕正值陽明山竹子湖繡球花綻放季節，海芋大道上的「曹家花田香」農園，擁有繽紛漸層的繡球花田，老闆娘曹瑞芸2018年接手家中農田，身為花藝師的她，將農場轉型為花卉農場，兩位女兒也返鄉加入經營，成功打造一處深受觀光客喜愛的繡球花農園。

曹家祖輩在陽明山竹子湖開墾至今百餘年，從蓬萊米、高冷蔬菜到現在的觀賞花卉，1936年生的曹賜協從小跟隨父母種菜，因年紀漸長無法繼續農事，2018年女兒曹瑞芸回來接手，將面積約三分地的農場轉型為花卉農場。

曹瑞芸觀察農場客群不分年齡，但以退休熟女族群為主，還會一來再來、帶不同朋友來訪，她認為到農園就是放下煩惱，傾聽大自然的聲音，竹片風鈴聲、蟲鳴鳥叫、潺潺水聲，大口呼吸自然芬多精，就是最療癒的事，甚至曾有僧侶來打坐冥想、瑜珈愛好者來做瑜珈，因為身處大自然，總是感受到心靈的寧靜。

問起返鄉務農的原因，曹瑞芸用爽朗的笑聲說：「我從高中開始就立下心願，以後要回來這裡養老！」1963年生的曹瑞芸為花藝老師，對於花卉佈置、色彩搭配很有想法，原本想打造為北海道富良野花田風光，花費50多萬種植魯冰花、蜀葵花等各式彩色花卉，但遊客卻不買單、只想看繡球花。

雖然一開始就遭逢挫折，但曹瑞芸用樂觀態度面對，因應遊客需求調整以繡球花為主力，但2020年又遭逢新冠疫情，農場沒有半個遊客；她也只好自我安慰，認為既然是回來養老就要放鬆心情，別給自己太大壓力，後來所幸二位女兒都加入，為她的夢想裝上雙翼，在花園恣意飛翔。

曹瑞芸的大女兒張維珊是甜點烘焙師，小女兒張維倢是服裝設計師，她們發揮各自專長、揮灑創意，由大女兒烘焙的手工甜點，使用當季在地食材，品項多樣不重複；繡球花季限定的和服體驗，則由小女兒親自為遊客裝扮；非花季期間的花藝設計體驗遊程，如小品花藝設計、乾燥花束設計等，則是具花藝專業的曹瑞芸帶領。

至於高齡88歲的曹賜協，身體依然健朗，還能四處趴趴走，帶領遊客參觀菜園、走古道，並細心導覽、介紹，曹家三代齊心協力各展所長，為農場增添豐富色彩。

竹子湖繡球花季從即日起至6月23日，產業局規劃系列精彩活動，如例假日免費生態人文導覽解說、免費印卡讚活動、巴島柑嬤店市集活動及千元有找竹子湖小旅行等活動，花況及交通資訊，可至繡球花季活動臉書或官網查詢。

海芋大道上的「曹家花田香」農園，擁有繽紛漸層的繡球花田。（台北市產業發展局提供）

海芋大道上的「曹家花田香」農園，老闆娘曹瑞芸接手後轉型成農園。（台北市產業發展局提供）

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