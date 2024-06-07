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同台頒發「金吾獎」表揚模範警察 蔣萬安、李西河互動佳

台北市警局舉辦「金吾獎」頒獎典禮，市長蔣萬安、新任警局長李西河感謝獲獎員警，開心一同入鏡。（記者邱俊福翻攝）

台北市警局舉辦「金吾獎」頒獎典禮，市長蔣萬安、新任警局長李西河感謝獲獎員警，開心一同入鏡。（記者邱俊福翻攝）

2024/06/07 18:44

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市警察局今天舉辦「113年第32屆金吾獎」頒獎典禮活動，由市長蔣萬安主持並頒獎表揚40位「金吾獎」得獎人員及9位「模範警察」楷模，感謝他們對於維護社會治安等工作的付出與貢獻，現場市長蔡萬安、新任警察局局長李西河數度跟得獎人開心合影，一同入鏡，互動頻繁，已看不出之前蔣為警局長人選跟中央互槓，導致2人互動尷尬的場景。

北市警局表示，北市政府為激勵警察局員警工作士氣，自1993年開辦「金吾獎」遴拔工作績優員警，本屆警察局各單位推薦參加金吾獎遴選人數達105人，最後遴選出40位獲獎人員，非常難得。

得獎者中，中山分局偵查佐胡文齊偵破多件黑道幫派涉嫌組織犯罪案件，另主辦某知名公司涉嫌違法吸金、詐欺案件，緝獲犯嫌人數共計40人，扣押不法所得達1億餘元，以及查獲多起持有改造手槍、販賣毒品案件等，績效卓著。

中正二分局警員王令樺代表警政署參加去年第20屆於加拿大溫尼伯舉行的世界警察消防運動會，參賽項目計有健力、臥推、健美、健體、空手道、撐竿跳、腕力等，榮獲6金1銀1銅的優異成績。

此外，今年獲選模範警察人員均為各項勤、業務中表現最傑出的員警，例如刑警大隊偵查佐張信盛，檢肅多名治平專案目標到案，並查獲改造槍彈、詐欺集團及各類毒品等不法集團，對維護社會治安有卓著貢獻。

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