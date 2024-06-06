北市警局長今布達 蔣萬安期許李西河全力以赴

台北市政府警察局今（6）日舉行新卸任局長佈達典禮，在台北市長蔣萬安及警政署長張榮興（左二）的監交下，新任局長李西河（右一）接下印信。（記者叢昌瑾攝）

2024/06/06 15:23

〔記者王冠仁／台北報導〕內政部日前指派警政署副署長李西河擔任台北市警察局長，人選並非台北市長蔣萬安屬意的警專校長方仰寧，引起外界議論紛紛；經警政署長張榮興率李西河前往拜會蔣萬安，歧異順利化解。台北市警局在今天下午舉辦局長交接典禮，蔣萬安也親自到場主持，他期許李西河上任後，對台北市各項警政業務推展要全力以赴。

台北市警局今天下午2時許於市警局地下3樓禮堂辦理交接典禮，警政署長張榮興前來監交。

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蔣萬安致詞時，首先感謝張榮興在擔任警察局長任內，對台北市警政工作的付出與辛勞，特別是積極推動各項科技建警政策，包括成立數位科技戰情中心、建置AI智慧巡邏系統、建構智慧安防體系及建置交通事故處理APP功能等。台北市去年度攔阻詐欺案件計1657件，攔阻金額高達17億餘元，為六都最高，去年上、下半年執行偵防詐欺犯罪工作，均獲警政署評核為六都第1名。

蔣萬安說，新任局長李西河是中央警察大學47期、行政警察學系研究所畢業，歷任台南市警局刑大大隊長、永康分局長、保安警察第四總隊副總隊長、花蓮警察局長、國道公路警察局副局長、刑事警察局副局長、台北市警局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事局長及警政署副署長等職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，工作績效優良，表現傑出，深獲各級長官的肯定。

蔣萬安還說，今年是交通安全元年，希望能實踐「人本交通」願景、掃蕩組織犯罪，全面強化治安維護及強化公私協力金融機構攔阻作為等重點工作目標與全體同仁共勉，同時期勉李西河能領導全體警察同仁，為台北市各項警政業務推展全力以赴，繼續讓市民能有一個治安平穩、交通順暢的安全城市。

李西河也說，未來定當秉持行政中立，於市長領導及議會監督下，帶領同仁戮力達成市政府及警政署的各項政策目標。

新任台北市警局局長李西河受訪。（記者王冠仁攝）

台北市長蔣萬安（中）出席台北市警察局長佈達典禮，與新任局長李西河（右三）、警政署長張榮興（右一）合影。（記者叢昌瑾攝）

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