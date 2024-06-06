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全球首例人類感染H5N2死亡 疾管署提高墨西哥旅遊疫情等級

疾管署副署長曾淑慧表示，該署已將墨西哥旅遊疫情建議等級提升。（資料照）

疾管署副署長曾淑慧表示，該署已將墨西哥旅遊疫情建議等級提升。（資料照）

2024/06/06 12:36

〔記者林惠琴／台北報導〕世界衛生組織（WHO）公布全球首例人類感染H5N2禽流感變異株且死亡病例，死者是墨西哥一名59歲男性。我國衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，該署已將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級「注意」，民眾前往要遵守當地的一般預防措施，而WHO 評估H5系列病毒尚未具人際傳播能力，依現有資訊，一般人風險仍低。

曾淑慧指出，WHO公布墨西哥5月23日新增通報1例人類感染H5N2病例，為59歲男性攤販，具慢性病史，4月17日發病，出現發燒、噁心、腹瀉及呼吸困難等症狀，24日住院採檢，25日死亡，5月8日及20日複驗確診為H5N2；病患無禽鳥接觸史，接觸者均未發病或採檢為陰性。

曾淑慧說明，此例個案為全球首例H5N2人類感染病例，且為全球首例H5N2人類感染死亡病例，WHO評估H5系列病毒尚未具人際傳播能力，依現有資訊，一般人風險仍低，但仍須密切監測。

曾淑慧提到，該署於5月31日掌握相關資訊，並於6月3日將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級「注意」（Watch），提醒民眾前往要遵守當地的一般預防措施，包括手部衛生和呼吸道禮節等，返國後如有不適或相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

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