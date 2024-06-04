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北市整宅、防災型都更不能並存 議員李柏毅要求修改計畫

議會市政總質詢，市議員李柏毅質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

議會市政總質詢，市議員李柏毅質詢台北市長蔣萬安。（記者田裕華攝）

2024/06/04 20:41

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市有許多老舊房屋，都市更新勢在必行，不過議員李柏毅表示，北市去年推出的防災型都更與整宅專案兩種方案出現互斥狀況。他以信維整宅大樓為例，如居民選擇整宅專案則有最高容積獎勵200%上限，並不能額外加上防災型都更獎勵的30%，他認為市府推動都更應增加民眾意願，應修訂兩種方案的計畫。對此，台北市長蔣萬安表示，的確收到很多相關建議，希望將整體都更政策重新檢視、加強說明；都發局長王玉芬說，最近正彙整相關意見，研議後將送都委會審議。

李柏毅今（4日）於市政總質詢指出，信維大樓屬黃單建築，如今已有超過7成住戶願意都更，但他近期接收到陳情指出，原先各戶的坪數已經不大，都更後能換到的面積更只有原來8成，根本不夠住，而市府去年推出的整宅專案與防災型都更容積獎勵，也無法合併使用，無法達到促進民眾都更意願的成效。

他說，過去因公共工程需要，部分居民住所拆遷而搬至整宅居住，隨屋齡增加機能漸漸難以符合生活水準，北市提供整宅專案容積獎勵，是依據歷史背景；防災型都更則是鼓勵耐震率不足房子的住戶都更。兩者獎勵不同類型，但因整宅專案上限容積率200%而不能累加。他認為市府應以增加民眾都更意願為優先，能給予的獎勵要盡量給予，認為應修訂「防災型都市更新細部計畫案」及「整建住宅專案計畫」。

對此，蔣萬安表示，確實收到來自各方的建議，要求都發局將整個政策重新檢視，並加強做說明；王玉芬說，近期正彙整相關意見，研議後將送都委會審議。

更新處長陳建華表示，去年提出政策是針對不同類型個案協助，整宅專案給予獎勵可以直接達2倍容積率，但也設下門檻；防災型都更則為全市通用，更新處認為這種獎勵不能疊加，如無限制累加方案，未來恐難以掌握。

議會市政總質詢，台北市長蔣萬安接受市議員李明賢備詢。（記者田裕華攝）

議會市政總質詢，台北市長蔣萬安接受市議員李明賢備詢。（記者田裕華攝）

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