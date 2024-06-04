徐巧芯控綠委要求中華電信521幫調度基地台 洪申翰還原事發經過

立法院民進黨團副幹事長洪申翰。（資料照）

2024/06/04 16:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨政策會執行長王義川近日在政論節目宣稱，可用手機訊號定位分析青鳥行動群眾的年齡組成，引發爭議。國民黨立委徐巧芯聲稱，中華電信承認是「民進黨立委」要求電信業者521活動調度基地台。對此民進黨立委洪申翰還原完整事實經過，怒批「立法委員問政不用腦，這也難怪，一天到晚要擔心別人藐視你。」

洪申翰在臉書PO文表示，要求提升通訊品質，維持民眾的通訊權益，這和個資監控一點關係都沒有。居然還有人要把兩者胡亂連結，根本就是反智！他的國會辦公室就在青島東路上的「青島一館」，但從本會期開始，一直困擾於這個區塊通訊品質時好時壞，在5月中向電信公司反應後，電信公司就有告知，立法院總務處也因青島、鎮江街附近的通訊品質不穩定，已經向中華電信申請通訊品質的強化工程，工程後應該可以改善。

洪申翰指出，521是國會擴權案闖關的第二個院會日，因為白天聚集人數就比預期暴增，他的辦公室收到好幾位參與集會的民眾陳情反應，手機訊號極差，問辦公室能否比照其他大型集會活動，多增派行動訊號車，來改善手機通訊品質，所以當天下午，他就先請辦公室助理向電信公司確認，立法院之前向中華電信申請的通訊品質強化工程，是否已經完成？電信公司回覆：「尚未進行」。

洪申翰續指，所以他就請辦公室同仁，要求中華電信協助兩件事：第一，請中華電信先至青島東等人群聚集的地點，確認區塊內的訊號品質。第二，若確實訊號不佳，建議比照大型合法集會活動，如選舉集會活動、跨年或燈會，臨時性地加強訊號，維持區域內的通訊品質（畢竟我的辦公室也在旁邊）。事實上，當天三大電信公司，後來都有加派行動基地台車，所以現場通訊是有改善一些（但晚上人又暴增太多，好像又變差了）。

洪申翰補充，直到今日早上，終於拿到5月13日立法院發函，要求中華電信加強通訊品質的公文。這完全可以證明，他上述所講的過程，而行動基地台車的臨時增設，是用來提高人群聚集處的手機通訊流量，就如同一條路塞車了，加開另外一條臨時便道，來疏通提高服務流量，根本跟手機用戶的個資收集無關，更不用扯什麼監控，這種胡扯胡亂連結，不只毫無專業，根本就是反智。

洪申翰怒批，難道立法院發函要求電信公司來強化通訊品質，這是韓國瑜要監控人民嗎？過去跨年、燈會等大型集會活動，電信公司被要求在現場加派行動基地台車，來維持通訊訊號，難道也是縣市政府要監控人民嗎？立法委員想查弊，他都尊重，但麻煩腦子要拿出來用，好嗎？立法委員問政不用腦，這也難怪，一天到晚要擔心別人藐視你。

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