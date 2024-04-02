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北橫台7線32.5K易斷 交通部4.3億改線新建新榮華橋

交通部公路局推動北橫公路台7線32.5K新建新榮華橋，將解決該處經常坍方問題，強化桃園及宜蘭後山路網。（公路局提供）

交通部公路局推動北橫公路台7線32.5K新建新榮華橋，將解決該處經常坍方問題，強化桃園及宜蘭後山路網。（公路局提供）

2024/04/02 16:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕連接桃園市跟宜蘭縣的北橫公路台7線32.5K處，橫跨大漢溪支流榮華溪，卻屢因颱風、豪雨大規模坍方，為長期解決，交通部公路局規劃，以改線方式重新建造大跨距的新榮華橋，經費投入4.3億元，今（2）日舉辦開工動土典禮，預計115年9月完工，強化桃園及宜蘭後山路網。

公路局北區養護工程分局指出，該處前後路段的上邊坡屬於極不穩定地質，屢因颱風、豪雨發生大規模坍方，過去除了災後搶通，並考量長期解決方案，經研議改線，新建新榮華橋，採用截彎取直方式直接跨越溪谷，橋梁型式為預力混凝土箱型梁橋，橋梁總長155公尺，橋寬10公尺，經費共計4.3億元，工程去年8月22日決標，預計115年9月完工。

在今天的動土典禮中，包含交通部官員、及地方首長、議員、里長、民代等眾人共襄盛舉，也同時邀請原民會「終身貢獻獎」的泰雅族陳松明恭念祝禱詞進行祈福。

公路局北區分局表示，新路線避開向源侵蝕溝及易崩塌路段，足以確保台7線道路不致中斷，並強化桃園及宜蘭後山路網與節省養護費用支出，且橋面車道寬度增加，也提高橋上行車安全性。橋梁亦將串聯後山觀光產業，提升觀光遊憩交通品質及便利農產品運輸，同時具備促進區域均衡發展，與連結在地文化特色等功能。

交通部公路局規劃，在常坍方的北橫公路台7線32.5K處，以改線方式重新建造大跨距的新榮華橋，經費投入4.3億元，2日舉辦開工動土典禮，預計115年9月完工。（公路局提供）

交通部公路局規劃，在常坍方的北橫公路台7線32.5K處，以改線方式重新建造大跨距的新榮華橋，經費投入4.3億元，2日舉辦開工動土典禮，預計115年9月完工。（公路局提供）

北橫公路台7線32.5K處將新建新榮華橋，改善當地交通，開工動土典禮上，由原民會「終身貢獻獎」的泰雅族陳松明恭念祝禱詞祈福。（公路局提供）

北橫公路台7線32.5K處將新建新榮華橋，改善當地交通，開工動土典禮上，由原民會「終身貢獻獎」的泰雅族陳松明恭念祝禱詞祈福。（公路局提供）

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