爭議預算多 戴錫欽緩頰指前朝留下待解問題、蔣萬安稱加強溝通

台北市長蔣萬安（左）上任後首度編列總預算案，有不少爭議案子遭暫擱或直接送政黨協商，議長戴錫欽（右）今表示，有些是前朝留下的待解問題，蔣萬安表示，會加強溝通。（記者方賓照攝）

2024/01/26 15:42

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後首度編列總預算案，台北市議會在選舉期間停會一段時間，選後再度開臨時會審預算，但有不少爭議案子遭暫擱、或直接送政黨協商，台北市議長戴錫欽今表示，有些是前朝留下的待解問題，有看到他的決心和魄力，但無論是延續前朝或新編預算，必須跟朝野的議員們溝通；蔣萬安表示，會跟議員做清楚的說明、提供完整資料、加強溝通。

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戴錫欽今與蔣萬安同台寫春聯，並受訪表示，從蔣萬安市長上任這一年多來，雖然有些是前朝留下來、必須待解的問題，大家也看到他的決心跟魄力，比如大巨蛋在一年內重新恢復營運，辦了非常棒的亞錦賽，以及很多市場改建、市府重大預算，無論是延續前朝或是新編的預算也好，必須要跟朝野的議員們溝通。

戴錫欽透露，就他所知，蔣萬安不斷責成相關局處首長、聯絡人，必須把相關預算編列的需求，以及為什麼這樣做跟議員多加溝通，當然在審預算期間，各委員會有一些不同黨派的議員，對預算有不同意見，蔣萬安也提到，希望局處都能加強跟議員做說明，相信只要秉持誠信溝通的原則，應可完成預算審查。

蔣萬安表示，非常感謝在預算審查過程，議長還有議員們給予支持，也給了很多建議，「所以我們都會採納議員的意見」，就整個預算審查過程持續的加強溝通，也希望在新的一年送市民一個圓滿的禮物。

媒體詢問，議員有發現有幾個具爭議的預算都和前市長柯文哲有關，蔣萬安說，「我們就是面對問題、解決問題」，都會跟議員做清楚說明，議員若需要進一步了解，都會提供更完整的資料、加強溝通。

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