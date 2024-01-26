「誰摔死了李新」盛竹如、郭新政誹謗羅淑蕾 有罪定讞

郭新政（左）、盛竹如（右）被判有罪定讞。（資料照）

2024/01/26 11:30

〔記者張文川／台北報導〕已故台北市議員李新的前女友郭新政，找資深主播盛竹如拍攝一系列「誰摔死了李新」影片，影射前立委羅淑蕾介入珠寶交易，羅淑蕾認為其中6集對她指控不實，且郭新政還在臉書指她「吹狗蕾」，分3案自訴郭新政、盛竹如涉加重誹謗等罪，一審判郭、盛無罪，二審高等法院去年8月改判2人均有罪，依加重誹謗罪判郭新政4月徒刑、公然侮辱罪判處罰金8000元，盛竹如依加重誹謗罪判拘役50天，均可易科罰金；最高法院認為二審判決無誤，駁回被告上訴定讞。

羅淑蕾提告主張，郭新政成立「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁，製作影片搭配盛竹如旁白，影射她對李新的政治迫害導致墜樓，並指她結合黑道、策動珠寶少東沈家民對郭提告等，均損害她的名譽，提起刑事自訴。

郭新政否認誹謗，強調影片是為了揭弊除陋，是她的言論自由，言論內容可受公評，沒有誹謗惡意。盛竹如答辯，他受郭新政之邀擔任影片旁白，郭提供台詞、文稿，也提供具體事證供他查證，羅淑蕾當時身為立委，介入蕓賞珠寶事件，屬可受公評之事，自認言論屬善意評論。北院一審判郭、盛無罪。

二審高院審理後，改認定有罪，去年8月31日撤銷郭一審判決，改判郭新政加重誹謗罪處4月徒刑、得易科罰金12萬元，公然侮辱罪判罰金8000元，盛竹如依加重誹謗罪判拘役50天，可易科罰金5萬元。

由於一審無罪、二審有罪，被告可上訴三審，郭、盛上訴。最高法院認為高院判決已詳盡說明如何認定事實及量刑依據，沒有違誤法令，駁回上訴，全案定讞。

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