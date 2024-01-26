6千名大專生分赴215校辦寒假營隊 近萬名中小學生參加

文藻外語大學山地服務社今年寒假參與教育優先區的營隊服務活動，帶著小學生們玩中學。（教育部提供）

2024/01/26 10:57

〔記者林曉雲／台北報導〕大手牽小手寒假不留白！大學生社團今（113）年寒假赴教育優先區中小學校辦理免費營隊活動，教育部共補助229梯次營隊活動，6040名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，分赴215所教育優先區中小學校辦理營隊活動，共有9802位中小學生參加。

教育部學特司科長陳宗志說明，大學生社團以入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及多元文化等為營隊主題，帶領小朋友們玩轉學習，擴展課外視野及探索正向的課餘興趣，在服務的過程中也培養社會所需的多元能力。

國立中央大學數學系3年級學生簡翊帆加入校內「基層文化服務社」，已參加4次教育優先區營隊活動，他表示，在籌備過程中難免會遇到問題，或跟夥伴之間意見不合，但只要營隊活動一開始，看見小朋友的笑容後，籌備期的不順遂與不開心就一掃而空，這種滿足的心情是一直支持他不間斷服務的動力。

文藻外語大學日本語文系3年級學生徐瑀婕第一次當隊長，她表示，因為服務的學校多是隔代教養家庭，平常少有家人陪伴，希望能夠藉由營隊活動，帶給小朋友們歡樂的時光與回憶。

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