新北割喉案》潘文忠︰曝險少年回歸校園 規劃過度期輔導管理

潘文忠表示將安排過度期輔導辦法，承諾將於新學期實施。（記者徐聖倫攝）

2024/01/25 16:13

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市國中生割喉案發生至今一個月，被害男學生今日公祭，教育部長潘文忠致哀結束後接受媒體訪問，他語重心長表示，未來若有類似曝險少年回歸校園時，可預先規劃一個過度期，安排輔導管理辦法，協助學校維護相關安全。潘強調，這段時間都在與教育團體討論，並全面檢視，將搶在新學期前，公布相關辦法、規範給學校。

潘文忠說，教育部、中央相關部會以及教育團體等，持續就未來校園安全與處理機制有多次討論，希望這些措施資源，能夠協助第一線學校、老師們維護校園安全。針對高關懷對象，潘提及將預劃一個過度期，並安排輔導管理，相關辦法將在新學期公布。

警力部分，潘提到針對毒品防治，向來與警政體系有密切聯繫，未來只會再更緊密，學校部分也將增加更多專業輔導人力來協助。學校周邊安全警方一直以來都有規劃，未來期望能夠建立更好的安全網路，有可能跨局處，甚至跨部會合作。

另被害學生家屬今也發聲明，首先即表明本案應「速審重判」，家長無法理解兇手行兇的心態有多凶狠，兇嫌一再犯錯，家長認為是無法教化的。聲明中強調「希望用我孩子血淋淋的教訓，可以喚起大眾關注司法遇重大刑事案件機制。」

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